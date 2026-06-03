Рябков: атаки на Петербург направлены против международной площадки ПМЭФ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на ПМЭФ осудил атаки беспилотников на Санкт-Петербург, заявив, что они направлены против международного форума. Также он высказался о ядерном сдерживании, отношениях с США, Ираном и Арменией.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков , выступая на полях XXVII Петербургского международного экономического форума, сделал ряд важных заявлений. В центре его внимания оказались атаки на Санкт-Петербург , которые произошли утром 3 июня.

Дипломат подчеркнул, что эти удары были направлены не только против России, но и против международной площадки ПМЭФ, объединяющей представителей десятков стран мира. По словам Рябкова, за атаками стоят не только киевские власти, но и их западные спонсоры, которые продолжают повышать ставки. Он отметил, что Россия решительно осуждает подобные провокации, но они не смогут повлиять на работу страны и обречены на провал.

Напомним, что в результате массированной атаки беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область силами противовоздушной обороны было уничтожено 59 беспилотных летательных аппаратов. В городе пострадали объекты инфраструктуры в нескольких районах, включая Кронштадтский, Кировский и Красносельский. Несколько человек получили ранения, однако, к счастью, погибших нет. В Ленинградской области обломки сбитого дрона повредили четыре частных дома в Лужском районе, пострадавших не зафиксировано.

Дипломат выразил уверенность, что подобные действия не смогут нарушить работу России и являются лишь попыткой дестабилизировать обстановку. Далее Рябков затронул тему ядерного сдерживания. Он напомнил, что условия применения ядерного оружия четко прописаны в военной доктрине Российской Федерации и Основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Замглавы МИД отметил, что при наиболее опасных сценариях посягательства на территориальную целостность страны со стороны агрессоров Москва оставляет за собой право использовать все предусмотренные средства защиты.

В частности, он подчеркнул: посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств. Это заявление прозвучало на фоне обострения геополитической ситуации и постоянных провокаций со стороны недружественных государств. Кроме того, дипломат прокомментировал ситуацию вокруг Ирана и отношений между Вашингтоном и Тегераном. По его оценке, в отношениях двух стран начался новый цикл взаимных атак и эскалации, который отдаляет стороны от возможного соглашения.

При этом Рябков отметил, что ранее были выработаны серьезные наработки для урегулирования разногласий. Он заявил, что каждый раз, когда назревает решение, находятся силы, которые не хотят дипломатического трека и толкают ситуацию к провокациям и обострению. Достигнутые ранее договоренности остаются актуальными и могут быть реализованы при наличии политической воли, подчеркнул замглавы МИД. Еще одной важной темой стало обсуждение перспектив нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами.

Рябков заявил, что Москва заинтересована в поступательной нормализации двусторонних отношений. Он отметил, что текущий период необходимо использовать для создания такой модели взаимодействия, которую будет сложно разрушить в будущем. Россия рассчитывает использовать время до следующих президентских выборов в США для продвижения процесса нормализации. Необратимость движения к нормализации - вот та задача, которую нам предстоит решать, подчеркнул дипломат.

Наконец, Рябков высказался о выборе Армении между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом. Он заявил, что Москва рассчитывает на сохранение и укрепление традиционных связей с Ереваном. По его словам, развитие сотрудничества в рамках ЕАЭС отвечает интересам армянского народа и остается важным фактором стабильности в регионе. Дипломат выразил надежду, что выбор будет исторически правильным в пользу укрепления традиционных, глубоких братских отношений с Россией.

Таким образом, выступление Сергея Рябкова на ПМЭФ охватило широкий спектр вопросов, от актуальных атак на Санкт-Петербург до глобальных тем ядерного сдерживания и международных отношений. Дипломат подтвердил твердую позицию России по защите своей территориальной целостности и готовность к диалогу с партнерами





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