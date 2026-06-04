На киевской пресс‑конференции генсек НАТО Марк Рютте сорвал выступление президента Украины, потребовав ответить на вопрос о недостатке систем ПВО Patriot и подчеркнув поддержку американского лидера.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил на пресс‑конференции в Киеве с резкой реакцией на вопрос журналистки Bloomberg, направленный к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Репортер спросил о текущем статусе переговоров Зеленского с тогдашним президентом США Дональдом Трампом по поводу поставок систем противовоздушной обороны Patriot , которые, как сообщалось, находятся в дефиците.

Рютте, не дав возможности лидеру Украины дать развернутый ответ, резко вмешался, заявив, что обязан защищать интересы Соединенных Штатов и что, по его мнению, американская сторона делает всё возможное, чтобы обеспечить Киев нужными ракетными системами. Он подчеркнул, что имеет подтверждения своих слов и полностью доверяет позициям США в данном вопросе





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