Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте заявил о разочаровании США действиями некоторых стран альянса, не поддержавших Штаты в гипотетическом конфликте с Ираном. Трамп выражает недовольство, требуя большей солидарности и финансовой поддержки от союзников.

Москва, 9 апреля - АиФ-Москва. Генеральный секретарь Североатлантического альянс а Марко Рютте сделал заявление, которое вызвало широкий резонанс в политических кругах. По его словам, некоторые страны НАТО не смогли пройти своеобразный тест, устроенный Соединенными Штатами, отказавшись оказать поддержку США в гипотетическом конфликте с Иран ом. Комментарий был озвучен после встречи Рютте с президентом США Дональдом Трампом, что добавило заявлению политического веса.

В интервью телеканалу CNN Рютте прямо заявил: «Некоторые из них — да». Это краткое, но емкое высказывание подразумевало, что часть членов альянса не оправдала ожиданий Вашингтона. Он признал, что Дональд Трамп выражает разочарование в отношении союзников по НАТО. Этот факт свидетельствует о нарастающем напряжении внутри альянса и о недовольстве со стороны США тем, как распределяется бремя ответственности и, в частности, финансовая нагрузка на оборону. При этом Рютте подчеркнул, что «подавляющее большинство» европейских стран выполнили свои обязательства, предприняв необходимые шаги в обозначенной гипотетической ситуации. Он отметил, что этот вопрос был ключевым в ходе его встречи с Трампом в Вашингтоне. Визит Рютте в столицу США состоялся на фоне усилившейся критики со стороны Дональда Трампа в адрес НАТО. Президент США неоднократно выражал сомнения в способности альянса выполнять свои обязательства перед Соединенными Штатами, особенно в контексте финансовых взносов и военной помощи. Напомним, что ранее Трамп заявлял о возможности полной остановки поставок вооружений украинской стороне в рамках программы НАТО, если европейские страны не примут участие в предлагаемой «военной коалиции» для снятия блокады с Ормузского пролива. Это заявление подразумевало использование рычагов давления, чтобы добиться от союзников большей ответственности и финансовой поддержки. Ситуация обостряется на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Ираном, что делает вопрос о поддержке союзников еще более актуальным и важным. Рютте попытался сгладить углы, подчеркнув приверженность большинства европейских стран своим обязательствам, но его признание о неудовлетворительных результатах в отношении некоторых членов НАТО вызвало беспокойство. Этот инцидент ставит под сомнение единство альянса и эффективность его функционирования в современных геополитических условиях. Разногласия между США и союзниками могут привести к дальнейшей эрозии доверия и ослаблению позиций НАТО на международной арене. Ситуация требует внимательного анализа и поиска компромиссных решений, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности и сохранить целостность альянса, который играет ключевую роль в обеспечении безопасности в евроатлантическом регионе. Также стоит отметить, что заявление Рютте подчеркивает важность более справедливого распределения военной нагрузки между странами-членами НАТО. США, традиционно берущие на себя основное бремя расходов на оборону, стремятся к тому, чтобы европейские союзники увеличили свои взносы и продемонстрировали готовность участвовать в совместных операциях. Нежелание некоторых стран НАТО активно поддерживать США в сложных геополитических ситуациях является серьезным вызовом для альянса. Это может указывать на различные факторы, включая национальные интересы, политические разногласия и экономические ограничения. В этой связи становится актуальным вопрос о реформировании НАТО, направленном на повышение эффективности и адаптацию к меняющимся вызовам безопасности. Обсуждение этого вопроса, вероятно, будет продолжено на предстоящих встречах и саммитах альянса. Понимание того, как страны-члены НАТО готовы реагировать на потенциальные кризисы, имеет решающее значение для поддержания мира и стабильности в Европе и за ее пределами. Дональд Трамп, известный своей жесткой позицией в отношении союзников, намерен и дальше добиваться от них большей солидарности и финансового участия. Его заявления и действия могут привести к пересмотру стратегии НАТО и изменению баланса сил внутри альянса. Таким образом, заявление Рютте является важным сигналом о проблемах, стоящих перед НАТО, и о необходимости укрепления единства и эффективности альянса в условиях современных вызовов.





