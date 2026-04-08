Рынок безалкогольных напитков в России демонстрирует рост: пиво и вино набирают популярность

Безалкогольные напитки в России переживают бум: продажи безалкогольного пива и вина растут, несмотря на общее снижение рынка алкоголя. Эксперты связывают это с изменением потребительских привычек и развитием технологий производства.

С 2022 по 2025 год российский рынок безалкогольных напитков демонстрирует уверенный рост, особенно в сегменте безалкогольного пива и вина. Компания « Балтика » отмечает увеличение продаж безалкогольного пива на 15% в натуральном выражении и на 17% в денежном выражении за этот период. В 2025 году продажи «Балтики 0» выросли на 8,4% по сравнению с предыдущим годом, а доля этой категории в структуре продаж компании приближается к 3%.

Этот рост происходит на фоне общего сокращения рынка пива: по данным Росалкогольтабакконтроля, в 2025 году продажи пива в целом упали на 16,7%, составив 607,06 млн дал. Безалкогольное пиво занимает все большую долю на рынке, составив 2,7% от общих продаж пива в прошлом году, что на 9% больше год к году в литрах. Мария Мухина, вице-президент по маркетингу компании «Пивоварни Бочкарев», прогнозирует дальнейший рост категории как минимум до 2030 года, отмечая стратегическую важность этого направления для компании. Фокусным продуктом является «Крушовице 0.0», продажи которого выросли более чем в два раза в первом квартале текущего года. Компания планирует к лету запустить молодежное безалкогольное пиво La Costa. Онлайн-ритейлеры также фиксируют всплеск спроса на безалкогольные напитки. Ozon отмечает рост продаж безалкогольного пива в 2,6 раза и сидра в десять раз. Wildberries показывает увеличение продаж безалкогольного пива на 58%, подтверждая растущий интерес потребителей к альтернативам алкоголю. Растущая популярность безалкогольных напитков обусловлена не только расширением ассортимента, но и изменением потребительских предпочтений. Помимо пива, заметный рост наблюдается в категории безалкогольного вина. SimpleWine, крупный ретейлер и дистрибутор алкоголя, сообщает о росте продаж безалкогольного вина на 44% в 2025 году, после роста на 76% годом ранее. В январе-феврале 2026 года лидировали игристые вина, на которые пришлось около 60% продаж, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Wildberries продажи безалкогольного игристого выросли на четверть, а безалкогольного вина – на 57%. Заметен рост продаж безалкогольных коктейлей (на 14%) и глинтвейна (78%). В 2026 году динамика сохраняется: продажи вина выросли на 98%, шампанского – на 33%, коктейлей – на 37%, глинтвейна – на 57%. Алена Мельникова, совладелец «Креветт-бистро» и ресторана Bergamot, отмечает мировой тренд на изменение потребительских привычек, подчеркивая, что это не локальная мода. В «Креветт-бистро» продажи безалкогольного игристого и коктейлей выросли на 30%. Сергей Миронов, основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба», отмечает рост спроса на безалкогольные напитки на 15% год к году среди франчайзи. Леонид Попович, член общественного совета при Минсельхозе России, обращает внимание на то, что под видом безалкогольного вина зачастую продается обычный сок, отмечая маркетинговую уловку. Александр Липилин, исполнительный директор виноторговой компании Fort, подчеркивает развитие технологий, позволяющих производить безалкогольные вина из классических сортов винограда с сохранением вкусовых качеств. Денис Пузырев, независимый эксперт алкогольного рынка, объясняет, что современные технологии позволяют сохранить «букет» напитка, хотя это и сложнее, чем при производстве алкогольных напитков. Российские производители пока не спешат расширять ассортимент безалкогольных вин, хотя спрос на них растет





ForbesRussia / 🏆 31. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Безалкогольное Пиво Безалкогольное Вино Продажи Рост Рынка Потребительские Тренды Балтика Крушовице Ozon Wildberries

United States Latest News, United States Headlines