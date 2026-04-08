Рынок БАДов: рост, регулирование и новые вызовы для маркетплейсов

Анализ рынка биологически активных добавок: объемы продаж, рост, доля серого рынка, регуляторные изменения и их влияние на маркетплейсы.

На фоне динамичного развития рынка маркетплейсов, председатель совета директоров компании Эвалар Наталия Прокопьева отмечает его значимость. Оператор системы маркировки Честный знак предоставил данные о продажах БАДов за год, включающие как аптечные продажи , так и продажи через маркетплейсы . Согласно этим данным, население приобрело 638 млн упаковок БАДов, в то время как в оборот было введено 894 млн упаковок.

Любовь Андреева, руководитель направления БАД ЦРПТ, отмечает, что не вся немаркированная продукция «вымылась» с рынка, и некоторые участники рынка нарушают законодательство, не предоставляя информацию в систему. Соотношение выбытия к вводу в оборот составило 71% и, по прогнозам, вырастет до 80% в январе 2026 года, а в текущем году ожидается показатель в 90–95%.\Согласно данным Честного знака, потребители потратили 207 млрд рублей на БАДы в аптеках и 55 млрд рублей на маркетплейсах. Общий рост рынка в денежном выражении составил 16%. Средняя стоимость упаковки БАДов, проданных по чеку, выросла на 6,4% по сравнению с 2024 годом и достигла 529 рублей. Минимальная оборачиваемость (от производства до выбытия) зафиксирована у гематогена — 117 дней, максимальная — у витаминно-минеральных комплексов — 200 дней. Аналитики AlphaRM прогнозируют рост аптечных продаж БАДов на 15% в 2026 году, что составит 213 млрд рублей. Союз производителей БАДов оценивает объем серого рынка добавок в 20% от легального. Регуляторы настроены более оптимистично, отмечая снижение доли нелегального оборота БАДов с 22% до 5% в период с 2022 по 2025 год, как заявила замминистра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева на конференции Nutricon. С марта 2025 года было заблокировано 42 млн единиц товара, не соответствующих требованиям.\С марта 2026 года вступили в силу новые требования к разрешительной документации на продукцию, в частности, к свидетельствам о государственной регистрации (СГР). Любовь Андреева поясняет, что ранее производители и импортеры могли вносить данные о СГР один раз, а затем использовать их неограниченное время, что создавало условия для недобросовестных участников. С 1 марта система проверяет статус СГР при вводе партии БАДов в оборот, и при несоответствии статуса («архивный», «приостановлен», «аннулирован») система блокирует ввод продукции до исправления данных или обновления разрешительной документации. Кроме того, начал действовать механизм внесудебной блокировки по определенным критериям. Исполнительный директор Союза производителей БАДов Александр Жестков отмечает, что за три недели работы этого механизма Роспотребнадзор заблокировал 3000 страниц сайтов в интернете, а бизнес пока не до конца разобрался, как выходить из блокировок. Производители по-прежнему считают объем серого рынка значительным, что связано не только с нелегальным ввозом продукции, но и с недобросовестным декларированием. Наталия Прокопьева подчеркивает, что такие нелегальные производства, не имеющие контроля качества и собственных лабораторий, активно реализуют продукцию на маркетплейсах по сертификатам, что запрещено для данной категории товаров.\Существенное влияние на динамично растущий рынок сбыта БАДов, в частности на маркетплейсы, могут оказать новые регуляторные инициативы. В начале 2026 года отраслевые объединения производителей продуктов питания и розничных сетей направили в правительство предложение о распространении норм закона «Об основах госрегулирования торговой деятельности» (№ 381-ФЗ) на маркетплейсы при продаже продовольственных товаров, включая БАДы. Минпромторг, рассмотрев это предложение, вышел в правительство с инициативой, согласно которой маркетплейсам будет разрешено реализовывать продукты питания, в том числе БАДы, только через договор купли-продажи. Александр Жестков поясняет, что предлагается запретить продажу БАДов на площадках через договор комиссии, требуя от маркетплейсов выкупать продукт как аптеке и самостоятельно его реализовывать. Среди производителей БАДов нет единого мнения по поводу этих изменений. Наталия Прокопьева считает, что в краткосрочной перспективе это может привести к ухудшению положения поставщиков и производителей из-за увеличения сроков расчетов, зависимости от условий договоров маркетплейсов, сокращению ассортимента и росту стоимости БАДов за счет вымывания низкомаржинальных категорий





