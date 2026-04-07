Рынок новых автомобилей в России: Toyota демонстрирует двукратный рост продаж в I квартале 2026 года

В первом квартале 2026 года продажи автомобилей Toyota в России выросли в два с лишним раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшим спросом пользуется кроссовер RAV4.

В первом квартале 2026 года в России зарегистрировано 6914 новых автомобилей Toyota . Это более чем в два раза больше (+111%), чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 3283 новых автомобиля. Об этом сообщил 7 апреля в своем Telegram-канале директор аналитического агентства « Автостат » Сергей Целиков. По итогам первых трех месяцев текущего года рыночная доля Toyota на российском авторынке выросла до 2,6%.

Аналитик отметил, что 88% автомобилей Toyota, поставленных на учет в России в первом квартале, были собраны на заводах в Китае. Этот факт свидетельствует о переориентации поставок и изменении логистических цепочек на фоне геополитической обстановки и санкционного давления. Также это может говорить о расширении сотрудничества Toyota с китайскими партнерами и о возрастающей роли Китая в мировом автомобилестроении. Увеличение продаж Toyota на российском рынке демонстрирует стабильный интерес потребителей к данной марке, несмотря на существующие экономические вызовы. Успех Toyota обусловлен сочетанием нескольких факторов, включая узнаваемость бренда, надежность автомобилей, адаптированность к российским условиям эксплуатации и, возможно, привлекательные условия приобретения, такие как гибкие финансовые инструменты и выгодные предложения от дилеров. Также стоит отметить, что увеличение продаж может быть связано с перераспределением автомобильного рынка и уходом некоторых европейских и американских производителей, что открывает новые возможности для азиатских брендов, таких как Toyota. Рост продаж Toyota является значимым событием для российского авторынка, который, судя по всему, постепенно восстанавливается после кризисных явлений последних лет. Данные показатели также подтверждают тренд на переориентацию российского авторынка на восток. При этом, важно отметить, что рост продаж Toyota не является единственным примером успешного развития азиатских брендов в России. Ранее, 2 апреля, стало известно, что компания «Мазда Мотор Рус», бывшая официальным дистрибьютором бренда Mazda в России, по итогам 2025 года получила выручку в размере 3,04 миллиарда рублей от продажи автомобилей, что в 17 раз больше, чем годом ранее. Это также указывает на изменения в структуре российского автомобильного рынка и на перераспределение долей между различными брендами. Аналитики отмечают, что успех таких брендов как Toyota и Mazda связан с адаптацией к изменяющимся условиям рынка, а также с предложением конкурентоспособных цен и условий приобретения. Самой популярной моделью Toyota в продажах в этом году стал кроссовер RAV4. В первом квартале было реализовано 2350 экземпляров, что на 170% больше, чем в начале 2025 года. Этот впечатляющий рост свидетельствует о высоком спросе на данный автомобиль и о его популярности среди российских покупателей. RAV4, как и другие модели Toyota, зарекомендовал себя как надежный и практичный автомобиль, что является ключевым фактором его успеха на рынке. В пятерку самых продаваемых моделей Toyota также вошли кроссовер Highlander (2263 единиц; +396%), седан Camry (1264 единиц; +38%), внедорожник Land Cruiser 150 (170 единиц; +100%) и седан Corolla (158 единиц; −13%). Рост продаж Highlander, демонстрирующий почти четырехкратное увеличение, говорит о возросшем интересе к более крупным и вместительным автомобилям. В то же время, стабильный спрос на Camry подтверждает ее популярность в сегменте седанов. Несмотря на снижение продаж Corolla, общая положительная динамика продаж Toyota свидетельствует о восстановлении спроса на автомобили данной марки. Таким образом, анализ данных за первый квартал 2026 года показывает значительный рост продаж Toyota на российском рынке. Этот рост обусловлен несколькими факторами, включая популярность бренда, адаптацию к российским условиям, привлекательные условия приобретения и переориентацию поставок. Успех Toyota является ярким примером адаптации азиатских брендов к изменяющимся условиям российского авторынка





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ростов, 5 апреля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 1 - Чемпионат России по футболу 2025-2026 (РПЛ, Премьер-лига)Пари Нижний Новгород - Ростов, 5 апреля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Чемпионат России по футболу 2025-2026 (РПЛ, Премьер-лига)

Чайка, 5 апреля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 3 : 0 - PARI Первая лига России по футболу 2025/2026Урал - Чайка, 5 апреля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира PARI Первая лига России по футболу 2025/2026

Балтика, 5 апреля 2026 - итоговый счет 2 : 2 и результаты матча - Чемпионат России по футболу 2025-2026 (РПЛ, Премьер-лига)Динамо Мх - Балтика, 5 апреля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Чемпионат России по футболу 2025-2026 (РПЛ, Премьер-лига)

Факел, 5 апреля 2026 - итоговый счет 1 : 2 и результаты матча - PARI Первая лига России по футболу 2025/2026Арсенал Т - Факел, 5 апреля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира PARI Первая лига России по футболу 2025/2026

Рубин, 6 апреля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 1 - Чемпионат России по футболу 2025-2026 (РПЛ, Премьер-лига)Сочи - Рубин, 6 апреля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Чемпионат России по футболу 2025-2026 (РПЛ, Премьер-лига)

В Петербурге заявили о запуске производства на бывшем заводе Toyota в 2026 годуВ Санкт-Петербурге производство на бывшей площадке Toyota перезапустят в этом году. Об этом 7 апреля сообщил губернатор города Александр Беглов.«В 2026 году будут перезапущены все автозаводы, ранее оставленные иностранными компаниями, площадка бывшего завода Toyota в Шушарах — это не исключение», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

