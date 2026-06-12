Рыбак поймал трехметровую белую акулу у берегов Массачусетса

Рыбак Эллиот Судал случайно выловил почти трехметровую белую акулу у острова Нантакет. После короткой борьбы он снял хищника с крючка и отпустил обратно в море. Опытный рыбак, поймавший более 200 акул, впервые столкнулся с большой белой и подчеркнул важность безопасности и бережного отношения к диким животным.

Москва, 12 июня - АиФ-Москва. Рыбак Эллиот Судал случайно поймал на удочку почти трехметровую белую акулу у берегов Нантакет а в американском штате Массачусетс. Капитан лодки рассказал, что вместе с командой почувствовал сильный рывок на леске.

Когда добычу удалось подтянуть ближе к берегу, стало ясно, что на крючке оказалась большая белая акула длиной около восьми футов - примерно 2,4 метра. Очевидцы с удивлением наблюдали, как Судал вытащил хищника из воды за хвост, а затем забрался на акулу, чтобы достать рыболовный крючок из ее пасти. По словам рыбака, на все ушло около 15 секунд. После этого акулу быстро отпустили обратно в море.

Судал признался, что никак не ожидал такой находки. Он рассказал, что за свою практику ловил более 200 акул, однако с большой белой столкнулся впервые. Рыбак подчеркнул, что сразу понял серьезность ситуации и постарался действовать быстро и безопасно. Он призвал других рыбаков проходить обучающие курсы, уважать диких животных и соблюдать осторожность





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Рыбак Белая Акула Нантакет Мassaчусетс Вылов

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