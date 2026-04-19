Рыбакина и Рублев триумфаторы грунтовых турниров

Елена Рыбакина завоевала титул WTA-500 в Штутгарте, обыграв в финале Каролину Мухову. Андрей Рублев стал чемпионом ATP-500 в Барселоне, победив Каспера Рууда. Оба теннисиста продемонстрировали высокое мастерство и волю к победе на старте грунтового сезона.

В воскресенье, 19 апреля, на престижных теннис ных турнирах WTA -500 в Штутгарт е и ATP -500 в Барселоне состоялись напряженные финальные поединки, определившие обладателей заветных титулов. Особое внимание болельщиков было приковано к немецкому «пятисотнику», где за главный трофей в одиночном разряде боролась представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Благодаря высокому статусу второй сеяной, Рыбакиной удалось провести на пути к финалу всего три матча вместо стандартных четырех, что позволило ей сохранить больше сил для решающих баталий. За весь турнир Елена продемонстрировала невероятную стабильность, уступив лишь один сет в четвертьфинальном поединке против канадки Лейлы Фернандес. Остальные матчи она уверенно завершала в двух партиях, не оставляя шансов соперницам. Путь в финал Елене проложила уверенная победа над перспективной 18-летней россиянкой Миррой Андреевой. Двукратная чемпионка турниров Большого шлема не испытала особых трудностей, обыграв Андрееву за 1 час 19 минут со счетом 7:5, 6:1. Эта победа не только прервала семиматчевую победную серию Мирры, но и вывела Елену в ее третий финал в текущем сезоне и 25-й в профессиональной карьере. В послематчевом интервью Елена Рыбакина поделилась своими мыслями о ходе поединка с Андреевой, отметив, что первый сет был напряженным, но ее подача и агрессивный стиль игры сыграли решающую роль. «В первом сете игра была довольно равной. У меня были возможности выйти вперёд, но я ими не воспользовалась. Зато в ключевые моменты хорошо сработала подача, и я сохраняла агрессивный стиль. Во втором сете, когда я повела в счёте, стала играть более раскованно, чаще шла вперёд, действовала ещё агрессивнее. В целом я довольна своей игрой, она была очень стабильной», — рассказала Рыбакина. Также она коснулась темы психологической устойчивости, заявив, что не работает с психологом, но считает, что опыт, полученный в туре, победы и поражения, а также поддержка команды способствуют развитию уверенности и мотивации. «Я не работаю с психологом. Пробовала, но всего несколько сессий. Думаю, многое приходит с опытом: играешь в туре, выигрываешь турниры, проигрываешь тяжёлые финалы — всё это даёт опыт. И, конечно, важна команда: она помогает с мотивацией и поддерживает в сложные моменты. Сейчас я довольна тем, как всё складывается», — добавила спортсменка. Особый интерес вызвал комментарий Елены о призе для победительницы турнира в Штутгарте – автомобиле Porsche. В 2024 году Елена уже побеждала на этом турнире, и одна машина этой марки уже пополнила ее гараж. «Porsche 911 у меня нет. Это отличная мотивация прямо на корте. Когда не сосредоточена или, может, расстроена, просто посмотри на машины, поставь цель и постарайся сделать лучшее. Место в гараже для неё есть. Давайте не будем думать об этом сейчас. Самое важное — восстановиться, посмотрим, что будет. Я постараюсь сделать лучшее и надеюсь увидеть вас, ребята», — поделилась своими эмоциями Рыбакина. В решающем поединке за титул Елена Рыбакина встретилась с сильной соперницей – финалисткой «Ролан Гаррос» 2023 года Каролиной Муховой из Чехии. Мухова, имея более низкий посев (7) по сравнению с Рыбакиной (2), начала свой путь с первого круга. Ее путь к финалу был не менее впечатляющим: она одержала победы над белоруской Александрой Саснович, бельгийкой Элисе Мертенс, американкой Кори Гауфф и украинкой Элиной Свитолиной, продемонстрировав бойцовский характер и высокое мастерство. Комментируя предстоящий матч с Муховой, Елена отметила: «Она действительно отличная теннисистка, у неё очень хорошее чувство мяча, отличная техника работы руками. Она может подавать с очень хорошей точностью. Это будет интересный матч. Думаю, моя цель всегда заключается в том, чтобы оставаться агрессивной, хорошо подавать, как я это делала сегодня, а дальше посмотрим, что получится. Но это, безусловно, последний матч, хочу выложиться на полную». Перед финалом статистика личных встреч была в пользу Муховой (2-1), однако их предыдущие матчи проходили на других покрытиях, а в Штутгарте теннисистки впервые играли на грунте. Матч начался с уверенного брейка Рыбакиной, которая воспользовалась ошибками Муховой и повела 2:0. Несмотря на кажущуюся легкость, Каролина сумела отыграться и сравнять счет, но в решающем 12-м гейме Елена вновь взяла подачу соперницы, выиграв первый сет со счетом 7:5. Во второй партии Рыбакина продолжила доминировать, быстро поведя 4:0. В итоге, за 1 час 19 минут, Елена Рыбакина одержала уверенную победу со счетом 7:5, 6:1, завоевав титул чемпионки турнира в Штутгарте. Этот успех подтвердил ее статус одной из ведущих теннисисток мира и принес ей ценные очки и престижный трофей. В то же время, в Барселоне, на турнире ATP-500, в мужском одиночном разряде также состоялся финальный поединок, где определялся победитель. Российский теннисист Андрей Рублев одержал уверенную победу над норвежцем Каспером Руудом, завоевав свой первый титул в сезоне и четвертый в карьере на турнирах серии ATP-500. Этот успех позволил Рублеву подняться на 7-ю строчку мирового рейтинга. Матч против Рууда, который длился 1 час 28 минут, завершился победой Андрея со счетом 7:5, 6:3. Рублев продемонстрировал отличную игру на своей подаче, сделав 8 эйсов и выиграв 77% первых подач. Во втором сете он дважды реализовал брейк-пойнт, показав свою высокую концентрацию и хладнокровие. В послематчевом интервью Андрей отметил, что рад своей победе и рад возможности показать хороший теннис на грунтовом покрытии. Он также поблагодарил свою команду за поддержку. Победа в Барселоне стала важным шагом для Рублева на пути к его теннисным целям, продемонстрировав его стремление к совершенству и желание бороться за самые высокие титулы. Оба турнира, как в Штутгарте, так и в Барселоне, подарили болельщикам захватывающие теннисные поединки и яркие эмоции, подтвердив высокий уровень мастерства и конкуренции в современном теннисе





