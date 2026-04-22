Помощник президента Владимир Мединский призвал к возрождению русской тройки как национального вида спорта, подчеркнув ее уникальность и культурное значение. Обсуждается создание спортивной федерации и обеспечение финансирования.

Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский выступил с инициативой возрождения русской тройки как полноценного национального вида спорт а, подчеркнув ее уникальность и глубокую связь с российской культурой и историей.

Он отметил, что в отличие от традиционных символов России, таких как балалайка, матрешка или медведь, русская тройка имеет прочное основание в реальной жизни и является исключительно российским изобретением. Мединский напомнил о значительной роли, которую русская тройка сыграла в русской литературе, начиная с произведений Николая Гоголя, в частности, с его знаменитых «Мертвых душ», где тройка является важным символическим элементом.

Он выразил уверенность, что тройка обладает потенциалом стать более популярным и значимым видом спорта, чем даже крикет, и пожелал энтузиастам, занимающимся ее развитием, скорейшего создания эффективной системы, объединяющей всех заинтересованных лиц. Мединский подчеркнул необходимость координации усилий и формирования единой структуры, способной обеспечить устойчивое развитие этого уникального вида спорта.

Он также отметил, что признание русской тройки национальным видом спорта – это важный шаг, но для дальнейшего прогресса необходимо создание полноценной спортивной федерации, которая будет заниматься организацией соревнований, привлечением финансирования и популяризацией тройки как в России, так и за рубежом. Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» и председатель наблюдательного совета АНО «Содружество мастеров и любителей русской тройки», поддержал инициативу Мединского и призвал к созданию спортивной федерации русской тройки.

Он напомнил, что русской тройке исполнилось 256 лет с момента первого документального упоминания, хотя, по его мнению, изобретение тройки произошло значительно раньше. Киселев подчеркнул, что тройка является неотъемлемой частью русской национальной традиции и сыграла ключевую роль в формировании уникального культурного пространства. Он отметил, что тройка зарекомендовала себя как самый быстрый вид конного транспорта в России, что способствовало ее широкому распространению и популярности.

Однако Киселев также признал, что в настоящее время развитие тройки сталкивается с серьезными проблемами, связанными с недостаточным финансированием и отсутствием координации. Он подчеркнул, что содержание тройки является дорогостоящим, и без государственной поддержки и устойчивого финансирования дальнейшее развитие этого вида спорта будет затруднено. Создание федерации, по мнению Киселева, позволит наладить систематическое финансирование и обеспечить стабильное развитие русской тройки. Обсуждение перспектив развития русской тройки проходило в рамках конференции в ММПЦ МИА «Россия сегодня».

В ходе мероприятия также прозвучали комментарии по поводу необходимости отделения спорта от политики. Свищев, ссылаясь на слова бывшего постпреда США при ООН, отметил, что для достижения этой цели необходимо, чтобы Янг объяснил своим бывшим коллегам и согражданам важность отказа от вмешательства политических факторов в спортивные мероприятия. Это подчеркивает важность создания независимой и профессиональной спортивной структуры для русской тройки, способной развиваться и процветать вне влияния политических разногласий.

В целом, инициатива по возрождению русской тройки как национального вида спорта получила широкую поддержку и вызвала оживленную дискуссию о путях ее дальнейшего развития. Особое внимание было уделено необходимости создания спортивной федерации, обеспечения устойчивого финансирования и популяризации тройки как важного элемента русской культуры и истории. Успешная реализация этих задач позволит русской тройке занять достойное место среди других национальных видов спорта и стать символом российской идентичности





