Русский вызов 2026: противостояние Загитовой и Медведевой вновь в центре внимания

Турнир Русский вызов 2026 года вновь напомнил о давнем противостоянии Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Судейские оценки и комментарии спортсменок подогрели интерес к многолетнему конфликту.

4 апреля 2026 года состоялся турнир Русский вызов, собравший бывших и действующих российских фигуристов. Спорт смены представили публике свои произвольные программы, подготовленные на разнообразные темы. Среди участниц блистала Алина Загитова , олимпийская чемпионка 2018 года, чье выступление было посвящено татарской народной музыке. По итогам соревнований Алина заняла лишь пятнадцатое место, что вызвало волну обсуждений и пересудов.

В жюри турнира присутствовала Евгения Медведева, давняя соперница Загитовой. Оценив выступление Алины, Медведева выставила ей самые низкие оценки, что не осталось незамеченным зрителями и вызвало вопросы о предвзятости. Поддержал Евгению в своих оценках и Михаил Коляда, также выставивший Алине минимальный балл. Очевидно, такое судейство сильно задело Загитову, о чем она не преминула сообщить своим подписчикам в социальных сетях. После завершения турнира Алина опубликовала пост, в котором говорилось: Казалось, всё прожито и отпущено. Но иногда прошлое всё же находит способ напомнить о себе. Ничего — я просто улыбаюсь и иду дальше. Эта лаконичная фраза была воспринята фанатами как прямое отсылание к давнему конфликту между Загитовой и Медведевой, что лишь подогрело интерес к многолетнему противостоянию двух выдающихся спортсменок. Сложно поверить, что Медведева когда-нибудь сможет полностью забыть о поражении в Пхёнчхане-2018, когда Загитова обошла ее, завоевав олимпийское золото. Данный эпизод не забывается ни журналистами, ни преданными болельщиками, которые до сих пор следят за развитием отношений между фигуристками. Остается открытым вопрос, насколько намеренно Медведева выставляла низкие оценки, и как это повлияло на итоговые результаты турнира. На Русском вызове было представлено множество более ярких и впечатляющих номеров, чем программа Загитовой. Триумфатором соревнований стал Петр Гуменник, недавно завоевавший сердца публики на Олимпийских играх в Италии, демонстрировавший великолепную форму. Второе место досталось танцорам на льду Виктории Синициной и Никите Кацалапову, а третье — паре Анастасия Мишина / Александр Галлямов. Все они — действующие спортсмены, находящиеся в прекрасной физической форме и демонстрирующие сложный набор элементов, что обеспечило им высокие оценки судей. Загитова, давно завершившая соревновательную карьеру, не могла претендовать на высокие места. Тем не менее, участие в Русском вызове вновь напомнило о незаживших ранах и вызвало очередной виток публичных обсуждений вокруг персоны Загитовой. Холодная война между Медведевой и Загитовой остается одной из самых обсуждаемых тем в мире фигурного катания на протяжении многих лет. Такого противостояния, пожалуй, еще не было в истории этого вида спорта, и, скорее всего, не будет. По накалу страстей и масштабу сопоставимо лишь противостояние Евгения Плющенко и Алексея Ягудина, которое, впрочем, развивалось в условиях отсутствия социальных сетей и такого количества медиа, как сейчас. К тому же, прошло много времени, и те события, в большей степени, носили соревновательный характер. Сейчас сами фигуристы с юмором вспоминают те годы, но противостояние Загитовой и Медведевой остается актуальным. История конфликта двух ярких фигуристок началась на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году. На тот момент Евгения Медведева, которой было 18 лет, считалась главной фавориткой олимпийского турнира. Она уже имела в своем активе множество титулов и рекордов, и ей не хватало только олимпийского золота. Алине Загитовой было всего 15 лет, и она проводила свой первый сезон на взрослом уровне. Евгения была всеобщей любимицей, в то время как Алина только начинала свой путь к признанию. Обе фигуристки безупречно исполнили свои программы. Но результат стал сенсацией — Загитова обошла Медведеву, опередив ее всего на 1,31 балла. Это был шок для многих. Татьяна Тарасова, комментировавшая соревнования в прямом эфире, не смогла сдержать слез, выражая возмущение несправедливостью. Начались разговоры о спорном судействе и обвинения в адрес Этери Тутберидзе, тренера обеих спортсменок. Позднее Этери Георгиевна рассказала о разговоре с Медведевой сразу после выступления: Как только она сошла с олимпийского льда, то сразу же произнесла совершенно детскую фразу: Неужели вы не могли удержать Загитову ещё один год в юниорах? Я тогда сразу ответила: Женя, мы обязаны давать всем одинаковые шансы и не имеем права так удерживать человека. Этот эпизод стал причиной разрыва Медведевой с Тутберидзе, переезда в Канаду к Брайану Орсеру и, в конечном итоге, возвращения к прежнему тренеру. Карьера Загитовой также претерпела изменения: она быстро взяла паузу, а затем завершила соревновательную деятельность. Казалось бы, им больше нечего было делить на льду, но олимпийская драма продолжила жить в памяти болельщиков и журналистов. На протяжении многих лет журналисты и пользователи социальных сетей сравнивали фигуристок, подогревая интерес к событиям 2018 года. Сами чемпионки также поддерживали этот интерес, то обмениваясь колкостями, то обвиняя друг друга в накрутке подписчиков, то давая неоднозначные комментарии в прессе, то отписываясь друг от друга в социальных сетях. Обострение конфликта произошло во время Кубка Первого канала, где фигуристки выступали в роли капитанов команд. Во время участия Алины в проекте Ледниковый период, где Медведева также принимала участие, произошел забавный эпизод. Евгении задали вопрос об Алине в роли ведущей, на что она ответила, что та справляется хорошо. В это время кто-то из присутствующих шепнул, что Медведева на самом деле не любит Алину. К удивлению многих, в 2025 году Загитова и Медведева решили пойти на примирение, показав тем самым, что они, как минимум, не конфликтуют друг с другом





