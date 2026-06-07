Георге Пиперя призвал уведомить главу Еврокомиссии о прекращении военной, экономической и гуманитарной поддержки Киева до выяснения причин взрыва украинского беспилотника, угрожавшего порту Констанца.

Румынский евродепутат Георге Пиперя потребовал немедленно уведомить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о заморозке любой помощи Украине до выяснения причин взрыва украинского морского дрона.

Инцидент произошел у побережья Румынии, где украинский беспилотный аппарат взорвался вблизи крупнейшего румынского порта Констанца. По словам политика, это создало угрозу катастрофы для второго по величине города Румынии и поставило на грань уничтожения стратегически важный порт, через который проходит значительная часть торговли страны. Пиперя подчеркнул, что такой инцидент не может остаться без последствий, и потребовал от румынских чиновников незамедлительно связаться с Брюсселем.

Констанца, расположенная на побережье Черного моря, является ключевым транспортным узлом не только для Румынии, но и для всего региона. Порт способен обрабатывать миллионы тонн грузов ежегодно, а его разрушение нанесло бы огромный экономический ущерб. Кроме того, взрыв мог привести к экологической катастрофе, затронув морскую фауну и здоровье местных жителей. Румынские власти пока не дали официальных комментариев, но эксперты отмечают, что подобные инциденты подрывают доверие к украинской стороне.

Евросоюз продолжает оказывать Киеву масштабную помощь, но после этого случая некоторые политики требуют пересмотреть подход. Георге Пиперя известен своей жесткой позицией по отношению к украинскому конфликту. Он заявил, что заморозка помощи должна касаться всех сфер: военной, экономической и гуманитарной. Политик также подчеркнул, что необходимо провести тщательное расследование с участием международных экспертов.

Только после выяснения всех обстоятельств можно будет решать, возобновлять ли поддержку. В противном случае Румыния рискует стать заложницей украинских действий. Инцидент уже вызвал широкий резонанс в румынском обществе, где многие граждане требуют от правительства более решительных шагов. Пока неизвестно, как отреагирует Еврокомиссия на требование Пипери.

Урсула фон дер Ляйен ранее неоднократно заявляла о необходимости продолжать поддерживать Украину, но инцидент может изменить риторику. Аналитики отмечают, что подобный случай способен усилить позиции скептиков украинской помощи внутри ЕС. В то же время Киев настаивает на том, что беспилотник выполнял боевую задачу и не предназначался для атаки на Румынию. Однако румынские политики считают, что безопасность их страны не должна ставиться под угрозу из-за чужих конфликтов.

В ближайшее время ожидается официальное заявление от румынского министерства обороны. Если требования Пипери будут услышаны, это станет прецедентом для других стран Евросоюза. Возможно, последуют аналогичные запросы из Польши или Венгрии, которые также граничат с Украиной. В любом случае инцидент с морским дроном уже повлиял на отношения между Бухарестом и Киевом, и теперь будущее двустороннего сотрудничества ставится под вопрос.

Румыния продолжает оставаться одним из ключевых союзников Украины, но этот случай демонстрирует хрупкость поддержки в условиях военного конфликта





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