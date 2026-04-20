Бывший президент Болгарии Румен Радев обеспечил своей коалиции большинство в парламенте. Эксперты обсуждают вероятные изменения во внешней политике страны и отношения с ЕС.

Политический ландшафт Болгарии претерпел фундаментальные изменения после завершения парламентских выборов, триумфатором которых стала коалиция Прогрессивная Болгария . Лидером политического объединения выступил бывший президент страны Румен Радев , который пошел на беспрецедентный шаг, сложив с себя полномочия главы государства ради возможности занять пост премьер-министра.

Поскольку Болгария является парламентской республикой, именно руководитель кабинета министров обладает реальными рычагами управления страной, и этот стратегический маневр Радева знаменует переход к новой фазе его политической карьеры. По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 91 процента бюллетеней коалиция заручилась поддержкой 44,7 процента избирателей, что гарантирует ей не менее 131 места из 240 в Народном собрании. В то же время ключевые оппоненты — партия ГЕРБ-СДС и блок Продолжаем перемены — Демократическая Болгария — получили лишь 39 и 38 мандатов соответственно. Комментируя результаты голосования, Румен Радев подчеркнул, что победа над апатией является лишь первым этапом сложного пути по восстановлению общественного договора и доверия к институтам власти, которые были подорваны затяжным политическим кризисом. Фигура Румена Радева вызывает острые дискуссии как внутри Болгарии, так и на общеевропейском уровне, прежде всего из-за его прагматичного подхода к геополитике. Политик неоднократно выражал скепсис относительно эффективности санкций и военной помощи Киеву, настаивая на том, что сохранение обороноспособности болгарской армии является приоритетом для него как для бывшего главнокомандующего. Его риторика по поводу конфликта на Украине остается неизменной с 2021 года: он выступает за дипломатическое урегулирование и критикует практику поставок боеприпасов из национальных резервов. Кроме того, Радев неоднократно подчеркивал необходимость пересмотра энергетической политики Евросоюза, призывая Брюссель отказаться от идеологических догм в пользу защиты интересов собственной промышленности. Подобная позиция привела к открытому конфликту с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая в период избирательной кампании активно поддерживала оппонентов Радева, что в Софии было расценено как прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Аналитики уже сравнивают стиль правления и идеологические установки Радева с политикой Виктора Орбана, отмечая риск формирования в Болгарии большинства, которое будет проводить более независимый курс в рамках ЕС и НАТО. Несмотря на опасения западных экспертов относительно отхода Болгарии от проевропейского вектора, сам Радев поспешил развеять слухи о возможной блокаде помощи Украине со стороны Софии. В своих выступлениях он неоднократно отмечал, что, хотя его правительство не намерено участвовать в финансировании или вооружении Киева, оно не будет препятствовать действиям других европейских партнеров путем наложения вето. Биографический путь Радева, который прошел путь от выпускника американской военно-воздушной академии до президента страны, демонстрирует сложное сочетание евроатлантического опыта и жесткой приверженности национальному суверенитету. После восьми циклов парламентских выборов, проведенных с 2021 года, болгарское общество рассчитывает на то, что новый кабинет министров под руководством Радева сумеет преодолеть череду политических потрясений и стабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране





