Руководство лагеря для перемещенных лиц в ДРК советует мыть руки песком или овсяной крупой из-за отсутствия мыла

Руководство одного из лагерей для перемещенных лиц в городе Буниа Демократической Республики Конго (ДРК) посоветовало людям для профилактики против Эболы мыть руки перед едой песком или овсяной крупой из-за отсутствия мыла. Сотрудники экстренных служб опасаются, что вирус начнет распространяться в лагерях для беженцев, где люди не обеспечены даже базовыми средствами гигиены.

Об этом пишет агентство Associated Press (AP). По его данным, в лагере живут почти 10 тыс. людей. В нем есть всего один инфракрасный термометр и работает только одно место, где можно помыть руки. Сотрудники экстренных служб опасаются, что вирус начнет распространяться в лагерях для беженцев, где люди не обеспечены даже базовыми средствами гигиены.

В провинции Итури первый случай Эболы был зафиксирован 24 мая. По последним данным, в ДРК от Эболлы умерли 220 человек. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что Россия усилила контроль на границе из-за вспышки Эболы в Африке.





