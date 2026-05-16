Рубка дров улучшает мужскую потенцию и повышает либидо

Это необычный и совершенно естественный способ улучшить мужскую потенцию и повысить либидо без применения каких-либо лекарств. Как в беседе с «Абзацем» сексолог Елена Перелыгина, на сексуальность мужчины благотворно влияет рубка дров .

Как пояснила специалист, активные, ритмичные размахивания топором пробуждают в мужском организме целый каскад физиологических процессов. В этот момент происходит выброс тестостерона — основного полового гормона, отвечающего за сексуальное желание и эректильную функцию. Однодновременно с этим активизируется кровообращение, кровь начинает активнее циркулировать по организму, в том числе в органах малого таза, повышается артериальное давление. Однако дело не только в физиологии.

Сексолог обратила внимание на глубокие эволюционные корни этого явления. У русских мужчин на генетическом уровне заложены такие занятия, как рубка дров, охота, разжигание костра, рыбалка — все то, чем активно занимались предки. В процессе колки дров современный мужчина испытывает слияние с природой и черпает из неё силы, что имеет под собой реальную биологическую основу





