Рубио посетит Катар после израильского удара по штаб-квартире ХАМАС

Рубио посетит Катар после израильского удара по штаб-квартире ХАМАС
Марко РубиоКатарИзраиль
Марко Рубио обсудит с Катаром действия Израиля после ракетного удара по Дохе и ограниченные успехи в освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС.

Государственный секретарь США Марко Рубио посетит Катар 16 сентября, как сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катар а Маджид аль-Ансари в беседе с РИА Новости. В ходе визита планируются обсуждения действий Израиля, который нанес удары по территории посредника на переговорах, что, по мнению катар ских властей, ясно указывает на безразличие Израиля к судьбе заложников, участию в переговорах и посредническим усилиям.

12 сентября информационное агентство Axios сообщило, что Марко Рубио встретился с родственниками заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС в секторе Газа. 14 сентября Рубио прибыл в Израиль и провел переговоры с премьер-министром Беньямином Нетаньяху. В ходе встречи госсекретарь США воздержался от критики Израиля за ракетный удар по Катару. 9 сентября израильские военные нанесли авиаудар по штаб-квартире ХАМАС в Дохе, где в момент нападения проходила встреча руководства движения. После этого катарский премьер-министр Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани заявил, что действия Израиля «похоронил все надежды» на освобождение граждан, оставшихся в заложниках в секторе Газа.

Марко Рубио Катар Израиль ХАМАС Заложники

 

