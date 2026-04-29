Рост шпионских кибератак: угроза для российских организаций

Доля шпионских кибератак в России выросла до 42% в первом квартале 2026 года. Особую опасность представляет группировка Paper Werewolf и использование тактики «уволенного доступа».

В начале 2026 года наблюдается значительный рост числа кибератак, направленных на шпионаж . Согласно данным, предоставленным BI. ZONE Threat Intelligence изданию «Известия», доля таких атак в первые три месяца текущего года достигла 42%.

Это заметно выше, чем в аналогичный период прошлого года, когда на шпионаж приходилось 38% всех зафиксированных целевых атак с января по март 2025 года. Общий показатель за весь 2025 год составлял 37%, что подчеркивает ускорение негативной тенденции. Рост активности шпионских групп вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку они представляют прямую угрозу для национальной безопасности, коммерческой тайны и критической инфраструктуры. Особую опасность представляет использование тактики «уволенного доступа», когда злоумышленники эксплуатируют не удаленные вовремя учетные записи бывших сотрудников для проникновения в системы организаций.

Это подчеркивает важность строгих политик управления доступом и своевременного удаления учетных записей при увольнении персонала. Недостаточное внимание к этой проблеме создает серьезные бреши в безопасности, которые могут быть использованы для кражи конфиденциальной информации, саботажа и других злонамеренных действий. Компании и государственные учреждения должны уделять приоритетное внимание внедрению эффективных механизмов контроля доступа и регулярного аудита учетных записей, чтобы минимизировать риски, связанные с «мертвыми душами». Одной из наиболее активных шпионских группировок, представляющих угрозу для российских организаций, является кластер Paper Werewolf.

Эта группа специализируется на атаках на промышленный, финансовый и транспортный секторы, а также активно разрабатывает новое вредоносное программное обеспечение. Характерной особенностью Paper Werewolf является их способность к длительному скрытому присутствию в инфраструктуре целевых организаций. Специалисты BI. ZONE Threat Intelligence зафиксировали повышенную активность этой группировки в период с марта по апрель 2026 года.

В ходе своих атак злоумышленники используют новые, самописные инструменты, что затрудняет их обнаружение и анализ. Одной из последних кампаний, проведенных Paper Werewolf, была масштабная фишинговая атака, нацеленная на промышленные и финансовые организации. Жертвы, открывавшие вложенные в письма файлы, не подозревая об опасности, фактически запускали троян удаленного доступа EchoGather. Это вредоносное ПО позволяет атакующим собирать подробную системную информацию о скомпрометированном устройстве, загружать и отправлять файлы на управляющий сервер (C2-сервер), а также выполнять произвольные команды.

При этом весь процесс маскируется под установку популярного программного обеспечения, в данном случае – Adobe Acrobat Reader, что делает его еще более коварным и эффективным. Успешная атака с использованием EchoGather может привести к полному компрометированию системы и краже ценных данных. Поэтому крайне важно обучать сотрудников распознаванию фишинговых писем и не открывать подозрительные вложения. В целом, наблюдаемая тенденция к росту шпионских кибератак требует от организаций и государственных структур принятия комплексных мер по защите своей инфраструктуры и данных.

Необходимо не только внедрять современные средства защиты, такие как системы обнаружения вторжений, антивирусное программное обеспечение и межсетевые экраны, но и уделять особое внимание вопросам кибергигиены и обучения персонала. Регулярные проверки безопасности, аудит учетных записей и обновление программного обеспечения являются неотъемлемой частью эффективной стратегии кибербезопасности. Кроме того, важно развивать сотрудничество между государственными органами, компаниями и исследовательскими организациями для обмена информацией об угрозах и совместной разработки мер противодействия.

Усилия по борьбе с кибершпионажем должны быть направлены не только на предотвращение атак, но и на выявление и преследование злоумышленников. Эффективное расследование киберпреступлений и привлечение виновных к ответственности является важным фактором сдерживания и предотвращения будущих атак. В условиях постоянно меняющегося ландшафта киберугроз, постоянное совершенствование систем защиты и повышение осведомленности пользователей являются ключевыми факторами обеспечения безопасности в цифровом пространстве. Игнорирование этих мер может привести к серьезным финансовым потерям, репутационному ущербу и даже угрозе национальной безопасности.

Необходимо осознавать, что кибербезопасность – это не просто техническая задача, а комплексная проблема, требующая участия всех заинтересованных сторон





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Известны 42 участника чемпионата мира по футболу 2026Стали известны 42 из 48 национальных команд, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Жеребьевка состоялась 5 декабря в Вашингтоне. Объявлены команды-участники от Европы, Азии, Африки, Южной Америки, КОНКАКАФ и Океании. Остальные путевки будут разыграны в стыковых матчах. Также уточнены правила въезда для россиян на чемпионат.

Read more »

Бетис, 22 января 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 0ПАОК - Бетис, 22 января 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Лига Европы УЕФА 2025/2026

Read more »

Неубиваемый. Певцов рассказал о «Юноне и Авось» и жизненных радостяхПервые гастроли 2026 года «Ленкома Марка Захарова» состоялись в Самаре, куда спустя 42 года труппа снова привезла легендарную постановку «Юнона и Авось».

Read more »

Михаил Дегтярев: «С начала года флаг России 42 раза поднимался на первенствах мира и Европы, Кубках мира. Это результат нашей дипломатической работы»Гимн России в 2026 году прозвучал на крупных международных соревнованиях 42 раза, заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Read more »

Российский флаг и гимн 42 раза прозвучали на международных соревнованиях в 2026 годуМинистр спорта Михаил Дегтярев заявил о 42 случаях поднятия флага России и исполнения гимна на первенствах мира и Европы, Кубках мира в текущем году. Подчеркивается, что это результат дипломатической работы по восстановлению прав российского спорта. Также сообщается о допуске российских юниоров к соревнованиям и снятии ограничений с некоторых взрослых спортсменов.

Read more »

С начала 2026 года гимн России прозвучал 42 раза на международных соревнованияхCобытия и новости 24 часа в сутки: эксклюзивные расследования, оригинальные фото и видео, «живые» истории, топовые эксперты, онлайн трансляции со всей планеты и горячие тренды соцмедиа и блогов.

Read more »