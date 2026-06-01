Ростовская АЭС работает в штатном режиме после ночной атаки на регион

Ростовская АЭС продолжает функционировать в штатном режиме, несмотря на ночную атаку на регион. Энергоблоки станции работают в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки, обеспечивая необходимую мощность для региона.

По данным АЭС , энергоблоки № 2, 3 и 4 находятся в сети и работают на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки.

Ростовская АЭС работает в штатном режиме. Энергоблоки №2, 3 и 4 - в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки. Энергоблок №1 находится в планово-предупредительном ремонте. Первый энергоблок сейчас выведен в плановый ремонт.

На работе остальных блоков ночная атака, по данным станции, не отразилась. В ночь на 1 июня была отражена атака на Волгодонск, Каменск-Шахтинский и восемь районов региона. По словам главы области, силы ПВО уничтожили 20 беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Ростовская АЭС расположена в Волгодонске и является одним из ключевых энергообъектов юга России. На фоне атак БПЛА сообщения о её работе традиционно вызывают повышенное внимание, поскольку станция обеспечивает значительную часть энергопотребления региона. В целом, ситуация вокруг Ростовской АЭС остается спокойной, несмотря на ночную атаку на регион. Энергоблоки станции продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая необходимое энергоснабжение.

