Ростовская АЭС работает в штатном режиме после ночной атаки на регион

📆6/1/2026 9:20 AM
Ростовская АЭС продолжает функционировать в штатном режиме, несмотря на ночную атаку на регион. Энергоблоки станции работают в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки, обеспечивая необходимую мощность для региона.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. По данным АЭС , энергоблоки № 2, 3 и 4 находятся в сети и работают на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки.

Ростовская АЭС работает в штатном режиме. Энергоблоки №2, 3 и 4 - в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки. Энергоблок №1 находится в планово-предупредительном ремонте. Первый энергоблок сейчас выведен в плановый ремонт.

На работе остальных блоков ночная атака, по данным станции, не отразилась. В ночь на 1 июня была отражена атака на Волгодонск, Каменск-Шахтинский и восемь районов региона. По словам главы области, силы ПВО уничтожили 20 беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Ростовская АЭС расположена в Волгодонске и является одним из ключевых энергообъектов юга России. На фоне атак БПЛА сообщения о её работе традиционно вызывают повышенное внимание, поскольку станция обеспечивает значительную часть энергопотребления региона. В целом, ситуация вокруг Ростовской АЭС остается спокойной, несмотря на ночную атаку на регион. Энергоблоки станции продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая необходимое энергоснабжение.

Однако, как и раньше, сообщения о работе Ростовской АЭС вызывают повышенное внимание, особенно в свете последних событий в регионе. Силы ПВО региона успешно отразили атаку, уничтожив 20 беспилотников, что позволило предотвратить возможные разрушения и пострадавших. В настоящее время Ростовская АЭС продолжает функционировать в штатном режиме, обеспечивая необходимое энергоснабжение региона. Энергоблоки станции работают в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки, обеспечивая необходимую мощность для региона.

В целом, ситуация вокруг Ростовской АЭС остается спокойной, и станция продолжает функционировать в штатном режиме, обеспечивая необходимое энергоснабжение региона

