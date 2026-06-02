Рост распространения вейпинга среди подростков в Германии вызывает обеспокоенность специалистов по здравоохранению

Статистика показывает резкое увеличение числа подростков, употребляющих электронные сигареты, что ставит под сомнение достижения в профилактике табакокурения. Эксперты призывают к ужесточению мер регулирования.

30-летняя Антония С. (имя изменено) несколько лет назад отказалась от обычных сигарет. Она начала курить табак в 18 лет, а 6 лет спустя перешла на вейпинг , то есть курение электронных сигарет.

Сейчас она предпочитает сигареты со вкусом арбуза. Флакона с жидкостью объемом 10 миллилитров, что соответствует примерно 60 электронным сигаретам, ей хватает на неделю. Я снова и снова пыталась бросить курить. Но ни разу не получалось, пока я не попробовала вейпинг.

У меня действительно есть ощущение, что благодаря этому, я чувствую себя лучше. Но, с другой стороны, я считаю, что сейчас от электронных сигарет я гораздо, с точки зрения потребителя имеет два преимущества перед сигаретами. Он не воняет, а сладковатый дым со вкусом черники, колы, яблока или персика, как правило, не вызывает проблем, если куришь в помещении. И делать это можно всегда и везде.

Ты просто все время можешь вейпить. С обычной сигаретой ты говоришь себе: у меня сейчас всего 5 минут, этого не хватит, чтобы покурить, и в итоге, отказываешься от нее, - говорит Антония. Она признается, что вейпит дома. Чтобы покурить электронную сигарету, мне больше не нужно выходить на улицу.

Хотя Антония затрудняется ответить на вопрос, когда она бросит курить электронные сигареты. Сейчас у меня ощущение, что это приносит мне больше пользы, чем То, о чем рассказывает Антония, отражает тенденцию, которая все больше беспокоит экспертов в области здравоохранения в Германии: в частности, подростки вновь стали значительно чаще курить, как обычные, так и электронные сигареты.

Согласно недавнему опросу, в 2025 году курил почти каждый десятый подросток в возрасте от 12 до 17 лет, тогда как четыре года назад этот показатель составлял всего около 6 процентов. Почти 7 процентов этой возрастной группы регулярно используют электронные сигареты, что более чем в два раза превышает показатель 2021 года. Хендрик Штрек (Hendrik Streeck), который инициировал это исследование, видит опасный перелом в тенденции: Профилактика табакокурения в Германии на протяжении многих лет была успешной, но этот успех, похоже, больше не гарантирован.

Начав с вейпов, подростки становятся зависимыми от никотина, и в долгосрочной перспективе это часто приводит к тому, что они начинают курить обычные сигареты. Никотин сам по себе уже не безвреден. Добавки в вейпах также не безвредны. Федеральный институт по оценке рисков указал на 13 добавок, которые являются вредными для здоровья и в некоторых случаях вызывают риск онкологических заболеваний: Табак и никотин вызывают сильную зависимость.

Мы не должны это замалчивать. В Германии ежедневно 360 человек умирают от последствий их употребления. и привлекательные для молодежи ароматизаторы, а также повысить налог на табак, дополнительные доходы от которого должны поступать непосредственно в систему здравоохранения, и ужесточить контроль за возрастом. В соответствии с законом о защите несовершеннолетних, покупка, хранение и употребление табачных изделий и продуктов, содержащих никотин, лицам моложе 18 лет запрещены - кстати, это касается и вейпов без никотина. А что же табачная промышленность?

Ассоциация торговцев электронными сигаретами в ответе на запрос DW пишет, что электронные сигареты ни в коем случае не являются продуктом для подростков или некурящих. Что касается рисков для здоровья, то на международном уровне существует широкий научный консенсус о том, что электронные сигареты значительно менее вредны по сравнению с традиционными табачными сигаретами.

Но это не означает, что электронные сигареты безвредны для здоровья, однако, согласно современным научным данным, для взрослых курильщиков они представляют собой альтернативу табачным изделиям с гораздо меньшим риском, - говорится в ответе. Для Боба Блума (Bob Blume) вопрос о том, насколько вейпинг является менее рискованным вариантом, остается спорным.

Самый известный в Германии инфлюенсер в сфере образования, у которого в Instagram почти 240 тыс. подписчиков, сам, как он рассказал DW, курил только на вечеринках, пока как и Антония С. не перешел на вейпинг. Будучи взрослым человеком он не мог бросить курить электронные сигареты более двух месяцев. Это стало для него поводом, чтобы в социальных сетях и в своем подкасте Die Schule brennt прямо предупреждать об опасности высокой зависимости от электронных сигарет.

Вейпинг обладает определенным фактором крутости и ассоциируется со взрослением. Многие учителя рассказывают, что в школьных туалетах дети курят электронные сигареты. После публикации моего видео на эту тему мне писали как в комментариях, так и в мессенджерах, что это начинается уже в начальной школе, - говорит Блуме. Он замечает некоторую беспомощность в отношении того, как следует подходить к этой теме: Возможно, вейпинг и чрезмерное использование смартфонов имеют что-то общее.

Поскольку потребление электронных сигарет активно растет только с 2010 года, пока еще не хватает долгосрочных исследований о последствиях для здоровья





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