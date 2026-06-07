Рост продаж Библии в России на фоне общего кризиса книжного рынка

Несмотря на падение книжных продаж в целом, спрос на Библию в России steadily растёт. Анализ причин, ценового диапазона и новых каналов продаж, а также странные предсказания болгарской провидицы Ванги о 2027 году.

Россияне стали чаще покупать Библию на фоне общего падения книжного рынка. За первые месяцы этого года продажи выросли на 8%, а за весь прошлый год - сразу на 12%.

При этом в целом люди стали покупать книг меньше: за полгода продажи упали на 9%, пишет Telegram-канал SHOT. Цены на Библию сильно различаются. Самый дешёвый экземпляр стоит от 1000 рублей, а дорогие - с драгоценными камнями, украшениями и позолотой - могут стоить несколько сотен тысяч рублей. Интерес к религиозной литературе вырос, потому что в школах стали больше изучать основы православной культуры.

Кроме того, молодёжь стала активнее интересоваться религией. При этом люди всё чаще покупают Библию в интернете - книжный рынок вообще уходит в онлайн, и покупатели перебираются на специальные сайты и сервисы, оставляя обычные магазины. болгарская провидица Ванга предсказывала, что 2027 год станет временем глобальной перекройки мировой карты. Она предрекала: либо Америка распадётся из-за гражданской войны, либо пострадает от мощных катаклизмов. А вот Россию, по мнению Ванги, ждёт новый союз! Вокруг Москвы объединятся восточные страны, Сербия и Болгария





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Религия Культура Библия Продажи Книг Книжный Рынок Православие Религиозная Литература Ванга Прогноз 2027

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