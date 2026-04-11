Ростовчанин оштрафован за эмодзи какашки: суд рассмотрел дело о «дискредитации»

Советский районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал местного жителя за использование эмодзи какашки в домовом чате в ответ на видео с военным автомобилем. Суд признал действия мужчины дискредитацией вооруженных сил.

Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение о наложении штраф а в размере 30 тысяч рублей на местного жителя Сергея Коровайного. Причиной для административного наказания стала реакция пользователя на сообщение в домовом чате. Коровайный отреагировал на видео, демонстрирующее российский военный автомобиль , производящий залп, используя эмодзи в виде какашки. Информация об этом появилась в СМИ 13 марта. Сообщение с видео было отправлено одним из жильцов многоквартирного дома.

Об этом сообщил ряд новостных ресурсов, проанализировав материалы судебного заседания и решение суда. Коровайный, комментируя ситуацию, отметил, что не признает свою вину в произошедшем. Он объяснил свой поступок выражением негативного отношения к автору видеоролика, считая, что подобные материалы не должны публиковаться в открытом доступе, особенно в домовом чате. В своем объяснении Коровайный подчеркнул, что его действия не были направлены на оскорбление или умаление авторитета Вооруженных Сил Российской Федерации, что было учтено судом при вынесении решения. Судебное разбирательство вызвало широкий общественный резонанс и стало предметом обсуждения в социальных сетях и средствах массовой информации. Решение суда подчеркивает сложность интерпретации онлайн-коммуникации и ее потенциальное влияние на юридическую ответственность. Данный инцидент поднимает вопросы о допустимости использования различных форм выражения в цифровой среде и о пределах свободы слова в контексте распространения информации, связанной с военными действиями. Аналитики отмечают необходимость более четкого определения границ допустимого поведения в онлайн-пространстве, чтобы избежать неоднозначных толкований и судебных разбирательств, подобных этому. В настоящее время в России наблюдается повышенное внимание к соблюдению законодательства в сфере распространения информации, особенно касающейся военной тематики и любых действий, которые могут быть интерпретированы как дискредитация Вооруженных Сил Российской Федерации. Это связано с текущей политической обстановкой и стремлением властей обеспечить информационную безопасность страны. В контексте данного дела важно отметить, что суд рассматривал не только сам факт использования эмодзи, но и контекст, в котором это было сделано, а также намерения пользователя. Коровайный заявил, что его целью было выразить недовольство публикацией видео, а не дискредитировать армию. Однако суд, основываясь на представленных доказательствах и интерпретации законодательства, пришел к выводу о нарушении статьи о дискредитации. Данный случай может служить прецедентом для дальнейших разбирательств, связанных с использованием эмодзи и других форм выражения в социальных сетях и мессенджерах, особенно в ситуациях, когда речь идет о чувствительных темах, таких как военные действия и государственная политика. Ситуация требует более глубокого изучения правовых аспектов онлайн-коммуникации и разработки четких рекомендаций для пользователей, чтобы избежать недоразумений и административных нарушений. Параллельно с этим, в новостях появилась информация о Фонде кино, где обнаружили анкету со списком из 17 традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Теперь для получения государственной поддержки кинопроекты должны будут указывать, поддерживается ли в них СВО





