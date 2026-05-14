Ростов способен доставить сложности Зениту в матче РПЛ

Ростов может доставить сложности Зениту в матче заключительного тура РПЛ благодаря умению хорошо прессинговать и эффективно исполнять стандартные положения. Главным тренером санкт-петербургского клуба является Сергей Семак, который назвал «Ростов» командой с «характером». Он напомнил, что в последних десяти матчах, за исключением последнего, результаты чаще всего решались с разницей в один мяч или заканчивались вничью. Для завоевания чемпионского титула сине-бело-голубым достаточно избежать поражения в выездной игре с ростовчанами. Матчем 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом и «Ростовом» пройдет 17 мая на стадионе «Ростов Арена». Ранее тренер Валерий Непомнящий объяснил, почему «Зенит» может упустить чемпионство. Оцените материал Спорт

