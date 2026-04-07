Атаки Украины на российскую нефтяную инфраструктуру сокращают экспортные доходы РФ, но рост цен на нефть из-за иранского конфликта смягчает финансовое давление на Кремль. В Европе наблюдается рост цен на топливо, угрожающий восстановлению экономики.

Удары Украины по российской инфраструктуре, предназначенной для экспорт а нефти, приводят к сокращению доходов России в этой сфере. Однако парадоксальным образом война в Иран е, сопровождаемая напряженностью в регионе, вызвала рост мировых цен на нефть , что в конечном итоге оказалось выгодным для Москвы.

Аналитики отмечают, что цена на нефть марки Urals, которая служит основным ценовым ориентиром при экспорте российской нефти, достигла 2 апреля в порту Приморска впечатляющей отметки в 116,05 долларов США за баррель. Эта цифра в два раза превышает прогнозную цену в 59 долларов, заложенную в государственном бюджете Российской Федерации на текущий год. Важно подчеркнуть, что указанная стоимость не включает в себя расходы на транспортировку нефти. По информации, предоставленной Bloomberg, в порту Новороссийска 2 апреля цена на нефть Urals достигла 114,45 долларов США за баррель, согласно данным аналитической компании Argus Media. Стоит отметить, что несмотря на рост цен, объем экспорта российской нефти демонстрирует тенденцию к снижению, что обусловлено регулярными атаками со стороны Украины на инфраструктуру, критически важную для экспортных операций.\Повышение цен на нефть создает благоприятную финансовую ситуацию для Кремля, который продолжает вести военные действия против Украины. Как отмечает Bloomberg, неожиданно высокие доходы от нефти ослабляют финансовое давление на российскую сторону. Одновременно с этим, агентство напоминает о продолжающихся атаках Вооруженных сил Украины на российскую инфраструктуру, используемую для экспорта и переработки нефти. В частности, речь идет о портах на побережье Балтийского моря, через которые осуществляется экспорт около 40% российской нефти, добываемой в море. Эти атаки приводят к сбоям в погрузке нефти, а также к сокращению доходов Москвы от экспорта сырьевых товаров. Ситуация осложняется сообщениями о том, что в некоторых портах, например, в порту Приморска, зафиксирована рекордная цена на нефть. Ранее сообщалось финскими пограничниками о резком сокращении объемов экспорта из данного порта, где наблюдается ограничение входа танкеров. Негативное влияние на мировой рынок нефти также оказывает напряженность в Иране. Вследствие конфликта в регионе, объем нефти, поступающей на мировой рынок, сократился фактически на 20%. Бывший президент США Дональд Трамп потребовал от Тегерана снять блокаду, пригрозив в противном случае уничтожением ключевых объектов иранской инфраструктуры. Установленный им крайний срок истекает в ночь на 8 апреля. В контексте этой сложной геополитической ситуации эксперты выражают разные точки зрения. Так, один из аналитиков, комментируя текущую ситуацию, отметил: 'Сегодня вечером погибнет целая цивилизация, и ее нельзя будет вернуть. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, это случится' - 7 апреля. В то же время, другой эксперт выразил надежду на позитивные изменения: 'Впрочем, поскольку произошла полная и тотальная смена режима, и теперь в нем преобладают иные, более умные и менее радикальные умы, может быть, и может произойти нечто революционное и прекрасное. Кто знает?'\Эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном оказывает существенное влияние на мировой рынок энергоресурсов. Израиль и США 28 февраля нанесли массированные воздушные удары по Ирану, что стало ответом на предыдущие угрозы. Иран, в свою очередь, ответил контратаками на Израиль и военные базы США в ряде стран региона. Конфликт продолжает развиваться, создавая дополнительную неопределенность и давление на цены на нефть. Параллельно с этим, Европа испытывает серьезные экономические трудности. В частности, цены на топливо в Германии в марте 2026 года резко выросли, достигнув уровней, наблюдавшихся в первые недели с начала российской агрессии против Украины. Литр дизельного топлива в настоящее время стоит выше двух евро, и ожидается дальнейший рост цен. Данное повышение цен, в сочетании со сбоями в цепочках поставок, угрожает подорвать начавшееся восстановление немецкой экономики. Эксперты задаются вопросом о перспективах развития газового и нефтяного рынков в сложившихся условиях. Отмечается, что военная операция США против Ирана, по всей видимости, буксует. Режим в Тегеране удерживает контроль в стране, Ормузский пролив закрыт, экономика реагирует ростом цен, союзники по НАТО держат дистанцию, а давление на Дональда Трампа усиливается. Сложившаяся ситуация характеризуется повышенной волатильностью и неопределенностью, что требует пристального внимания со стороны всех участников рынка и регуляторов





