Рост соло-туризма и популярность «все включено»: новые тенденции на российском туристическом рынке

Исследование OneTwoTrip показало увеличение числа россиян, предпочитающих отдых в отелях «все включено» в одиночестве. Спрос на такие поездки вырос на 36,8% по сравнению с прошлым годом, а общая доля бронирований «все включено» достигла 82% на зарубежных направлениях.

Наблюдается заметная тенденция к увеличению популярности отдых а в формате « все включено » среди российских туристов, причем все больше путешественников предпочитают проводить отпуск в одиночестве. Исследование, проведенное сервисом планирования путешествий OneTwoTrip, охватывающее период с 1 марта по 31 мая 2026 года и сопоставленное с данными аналогичного периода 2025 года, выявило значительные изменения в предпочтениях россиян при выборе отдых а.

Согласно полученным результатам, отели, предлагающие систему «все включено» на зарубежных направлениях, составляют подавляющую часть – 82% – от общего числа бронирований. Традиционно лидирующие позиции удерживает Турция, на которую приходится 28,2% всех бронирований «все включено», а также Мальдивы, занимающие второе место с показателем 2,7%. Интересно отметить, что и внутри России интерес к отелям с питанием по системе «все включено» также растет, причем количество запросов на весенний период увеличилось на 28,6% по сравнению с прошлым годом.

Этот рост свидетельствует о растущем стремлении российских туристов к комфортному и беззаботному отдыху, где все необходимые удобства включены в стоимость проживания. Повышение спроса на формат «все включено» объясняется несколькими факторами, включая стремление к предсказуемости расходов, удобству и возможности избежать дополнительных затрат на питание и развлечения во время отпуска. В условиях нестабильной экономической ситуации, когда планирование бюджета становится особенно важным, система «все включено» позволяет туристам заранее знать, сколько им придется потратить на отдых, и избежать неприятных сюрпризов.

Кроме того, такой формат отдыха особенно привлекателен для семей с детьми, которым важно обеспечить комфортное и разнообразное питание для всех членов семьи. Рост популярности отдыха в одиночестве, или соло-туризма, является еще одной важной тенденцией, выявленной в исследовании OneTwoTrip. Доля туристов, отправляющихся в отели «все включено» в одиночку, весной 2026 года достигла 26%, что на 36,8% больше, чем в прошлом году.

Этот феномен отражает растущую независимость и самодостаточность современных путешественников, которые все чаще предпочитают самостоятельно планировать свой отдых и наслаждаться свободой и гибкостью, которые предоставляет соло-туризм. Соло-туризм позволяет людям посвятить время себе, своим интересам и увлечениям, не завися от предпочтений других. Это также отличная возможность для самопознания и личностного роста. Несмотря на растущую популярность соло-туризма и увеличения спроса на отдых в одиночестве, поездки вдвоем по-прежнему остаются наиболее распространенным вариантом отдыха среди россиян, составляя 50% от общего числа бронирований.

Однако, стоит отметить, что количество таких бронирований за год снизилось на 7,4%, что свидетельствует о постепенном изменении предпочтений туристов. В целом, исследование OneTwoTrip показывает, что российский туристический рынок претерпевает значительные изменения, характеризующиеся ростом популярности отдыха в формате «все включено», увеличением спроса на соло-туризм и постепенным снижением количества поездок вдвоем. Эти тенденции отражают меняющиеся потребности и предпочтения российских туристов, которые все больше стремятся к комфорту, независимости и возможности персонализировать свой отдых





lentaruofficial / 🏆 5. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Туризм Отдых Все Включено Соло-Туризм Onetwotrip Турция Мальдивы Бронирования Статистика Тенденции

United States Latest News, United States Headlines

