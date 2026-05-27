Рост декретных отцов: мужчины чаще оформляют декрет, особенно с 2024 года

За прошедшие два года количество мужчин, которые оформили на себя декретный отпуск, увеличилось в 8 раз. В 2023 году таких было всего 30 тысяч, в85,5 тысячи, а в прошлом году таких оказалось уже 226 тысяч. Эти данные Соцфонда приводит газета «Коммерсант». Официально понятия «декретный отпуск» не существует, в документах это отпуск по уходу за ребенком. Его, согласно закону, может оформить любой из родителей. Судя по данным, мужчины стали делать это чаще, особенно с 2024 года. Эксперты считают, что причина таких решений экономическая. Дело в том, что именно с 2024 года родитель, который оформляет на себя декрет, может получать пособие по уходу за ребенком вместе с зарплатой. Размер такой выплаты на ребенка зависит от дохода родителя. Так как мужчины часто получают больше женщин, то семье выгоднее оформлять декрет именно на них.

Современный мир постепенно стирает понятие женских и мужских профессий, а вместе с тем меняется и представление о том, что в декрет непременно должна уходить только женщина.

Дело в том, что именно с 2024 года родитель, который оформляет на себя декрет, может получать пособие по уходу за ребенком вместе с зарплатой. Размер такой выплаты на ребенка зависит от дохода родителя. Так как мужчины часто получают больше женщин, то семье выгоднее оформлять декрет именно на них. Недавно Минтруд разъяснил, что при рождении двойни декрет могут оформить сразу оба родителя, мать — на одного ребенка, а отец — на другого.

Все же пока в подавляющем большинстве в декрет продолжают уходить женщины, при этом возвращаться на работу они теперь стали быстрее. А2: «По нашим наблюдениям, как только женщинам разрешили выходить на работу досрочно с сохранением пособия, особенно доля тех, кто возвращается в первыев 1,5 раза. Особенно это касается женщин, работающих на управленческих и квалифицированных позициях. Для них пауза в 1,5 года часто означает потерю карьерного темпа, к которой современный рынок очень чувствителен».

До полутора лет пособие по уходу за ребенком — это 40% от среднего заработка за предыдущие два года. Ежемесячно эти выплаты начисляет Социальный фонд. После полутора и до трех лет таких выплат нет, но за работником сохраняется его рабочее место. По словам Алексея Чихачёва, Россия — лидер по длине декретов в мире.

Для сравнения: в США оплачиваемых декретов фактически нет, в Великобритании есть с выплатами 9 месяцев, в Германии — около года. Несмотря на такую декретную толерантность, устроиться на работу женщине с ребенком не всегда легко. : «В открытом виде сейчас по этому критерию почти никто не отказывает, потому что незаконно и репутационно опасно. Используются формулировки: не нравится резюме, не подошла, нашли более подходящего кандидата.

Это часто скрытая формулировка эйчара, который увидел в анкете маленьких детей и подсчитал риски для себя. По нашим оценкам, женщины с детьми до 7 лет получают предложения о работе примерно на 30% меньше, чем женщины без детей. Эксперт добавляет, что распространение декретных отцов эту тенденцию ломает, потому что работодатель понимает, что в декрет может уйти не только женщина. Так работодатель становится более гибким и смотрит на сотрудников уж





