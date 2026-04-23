Рост увольнений и переход на неполный рабочий день: ситуация на рынке труда в России

Крупные и государственные организации в России сократили 32 600 сотрудников за четвертый квартал 2025 года, что на 59% больше, чем годом ранее. Растет число работников, переводимых на неполный рабочий день и простой. Наблюдается тенденция к добровольным увольнениям без последующего трудоустройства.

В российской экономике наблюдается тенденция к увеличению числа увольнений и переходу работников на неполный рабочий день или простой . Согласно последним данным, за четвертый квартал 2025 года крупные и государственные организации сократили 32 600 сотрудников, что на 59% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

Эта негативная динамика сопровождается снижением спроса на новых работников, при этом работодатели все чаще прибегают к мерам по оптимизации трудовых ресурсов, таким как перевод сотрудников на неполную занятость или сокращенную рабочую неделю. Олег Соколов, руководитель департамента социально-трудовых отношений аппарата ФНПР, подтвердил, что количество работников, которым рекомендовано увольнение, последовательно растет с прошлого года. Однако он подчеркнул, что пока речь не идет о массовых увольнениях, и наибольшее влияние сокращения оказывают на бюджетную сферу и органы государственной власти.

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, обуславливающих сложившуюся ситуацию. Дефицит бюджетов, особенно на региональном уровне, оказывает существенное давление на финансирование государственных учреждений и приводит к необходимости сокращения штата. Одновременно с этим, рост производительности труда, обусловленный внедрением новых технологий и автоматизацией процессов, позволяет компаниям выполнять прежний объем работы с меньшим количеством сотрудников. Цифровизация экономики и активное внедрение искусственного интеллекта также способствуют сокращению потребности в определенных категориях работников, особенно в сферах, связанных с рутинными операциями и обработкой данных.

Для частного бизнеса дополнительными негативными факторами стали снижение деловой активности и высокая ключевая ставка Центрального банка, ограничивающая доступ к кредитным ресурсам и сдерживающая инвестиционную деятельность. К апрелю текущего года число сотрудников, переведенных на сокращенный рабочий день, достигло 82 394 человек, а около 40 тысяч работников находились в простое. К концу 2025 года на частичной занятости и в простое работало уже 1,6 миллиона человек, причем наибольшее количество затронутых работников сосредоточено в таких отраслях, как нефтедобыча, металлургия и строительство.

Параллельно с этим, в России набирает популярность практика добровольного увольнения без последующего трудоустройства. Все больше специалистов, включая руководителей высшего звена, осознанно принимают решение о прекращении трудовой деятельности, не имея на руках новых предложений о работе. Эта тенденция может быть связана с различными факторами, включая переоценку жизненных ценностей, стремление к самореализации в других сферах деятельности, а также неудовлетворенность условиями труда и перспективами карьерного роста. Наиболее высокие показатели сокращений зафиксированы в Москве, Московской, Иркутской и Омской областях, а также в Красноярском крае.

Особо уязвимыми перед сокращениями оказались сотрудники, занятые в сферах управления финансами, налогообложения, здравоохранения и органах государственного управления. В условиях нестабильной экономической ситуации и растущей неопределенности на рынке труда, важно уделять особое внимание вопросам социальной защиты работников, переобучения и повышения квалификации, а также созданию новых рабочих мест. Необходимо разрабатывать и реализовывать эффективные меры государственной поддержки, направленные на стимулирование экономического роста и обеспечение занятости населения. Ситуация требует комплексного подхода и совместных усилий со стороны государства, бизнеса и профсоюзов





