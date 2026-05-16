Рост зарплат депутатам в Германии и другие новости

📆5/16/2026 3:25 PM
Рост зарплат депутатам в Германии, объявление двухнедельного перемирия между США и Ираном, освиствание канцлера ФРГ, ожидание экономических последствий войны США и Израиля с Ираном, рост жалоб на ТЦК и провал мобилизации - все это и многое другое в сегодняшней новости.

Рост зарплат депутатам в Германии вырастет на 497 евро и составит около 12 330 евро. Это следует из опроса института изучения общественного мнения YouGov, результаты которого приводит агентство dpa .

Рост зарплат депутатов обусловлен действующим с 2014 года законом, который связывает увеличение выплат парламентариям с повышением номинальных доходов граждан Германии. В прошлом году истечение срока полномочий действующего парламента. Однако сейчас 85% жителей Германии отметили, что депутатам стоит отказаться от этого принципа с учетом текущей экономической ситуации. За повышение выплат высказались 7% участников опроса, еще 8% с позицией не определились.

Йоханнес Фехнер, депутат от СДПГ в бундестаге с 2013 года, заявил, что уже направил представителям ХДС/ХСС законопроект об однократной приостановке повышения зарплат в этом году. Парламентский секретарь консерваторов Штеффен Бильгер подтвердил получение такого предложения, однако отметил, что пока по нему ведутся обсуждения. 1 июля 2025 года выплаты депутатам бундестага были увеличены примерно на 600 евро. Сейчас парламентарии получают около 11833 евро в месяц. США и Иран объявили двухнедельное перемирие, Тегеран разблокирует Ормузский пролив.

Но война США и Израиля с Ираном уже привела к экономическим последствиям для всего мира. Канцлер ФРГ Фридрих Мерца освистали во время выступления на мероприятии профсоюзов. Недовольство вызвали планы правительства по сокращению социальных расходов, реформам и экономической политике на фоне затяжного кризиса в немецкой экономике. Из-за энергетического шока, вызванного войной США и Израиля с Ираном, ожидается, что в 2026 году ВВП Германии вырастет всего на 0,5% вместо 1%, как прогнозировалось ранее.

Украинский омбудсмен сообщил о резком росте жалоб на ТЦК, случаях насилия и гибели там людей, и о провале в защите прав переселенцев. Есть ли альтернатива Ормузскому проливу для поставок нефти

