Рост зарплат депутатам в Германии, объявление двухнедельного перемирия между США и Ираном, освиствание канцлера ФРГ, ожидание экономических последствий войны США и Израиля с Ираном, рост жалоб на ТЦК и провал мобилизации - все это и многое другое в сегодняшней новости.

Рост зарплат депутатам в Германии вырастет на 497 евро и составит около 12 330 евро. Это следует из опроса института изучения общественного мнения YouGov, результаты которого приводит агентство dpa .

Рост зарплат депутатов обусловлен действующим с 2014 года законом, который связывает увеличение выплат парламентариям с повышением номинальных доходов граждан Германии. В прошлом году истечение срока полномочий действующего парламента. Однако сейчас 85% жителей Германии отметили, что депутатам стоит отказаться от этого принципа с учетом текущей экономической ситуации. За повышение выплат высказались 7% участников опроса, еще 8% с позицией не определились.

Йоханнес Фехнер, депутат от СДПГ в бундестаге с 2013 года, заявил, что уже направил представителям ХДС/ХСС законопроект об однократной приостановке повышения зарплат в этом году. Парламентский секретарь консерваторов Штеффен Бильгер подтвердил получение такого предложения, однако отметил, что пока по нему ведутся обсуждения. 1 июля 2025 года выплаты депутатам бундестага были увеличены примерно на 600 евро. Сейчас парламентарии получают около 11833 евро в месяц. США и Иран объявили двухнедельное перемирие, Тегеран разблокирует Ормузский пролив.

Но война США и Израиля с Ираном уже привела к экономическим последствиям для всего мира. Канцлер ФРГ Фридрих Мерца освистали во время выступления на мероприятии профсоюзов. Недовольство вызвали планы правительства по сокращению социальных расходов, реформам и экономической политике на фоне затяжного кризиса в немецкой экономике. Из-за энергетического шока, вызванного войной США и Израиля с Ираном, ожидается, что в 2026 году ВВП Германии вырастет всего на 0,5% вместо 1%, как прогнозировалось ранее.

Украинский омбудсмен сообщил о резком росте жалоб на ТЦК, случаях насилия и гибели там людей, и о провале в защите прав переселенцев. Есть ли альтернатива Ормузскому проливу для поставок нефти





dw_russian / 🏆 9. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Рост Зарплат Депутатам В Германии Опрос Института Изучения Общественного Мнения Агентство Dpa Действующий С 2014 Года Закон Повышение Номинальных Доходов Граждан Германии Повышение Выплат Членам Парламента Германия Социальные Расходы Экономическая Политика Текущий Экономический Кризис Перемирие Между США И Ираном Разблокировка Ормузского Пролива Война США И Израиля С Ираном Энергетический Шок ВВП Германии ТЦК Насилие Жертвы Провал Мобилизации Альтернатива Ормузскому Проливу Для Поставок Н

United States Latest News, United States Headlines