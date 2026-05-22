Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

Рост цен на игровые консоли и IT-продукты: причины и прогнозы

IT News

Рост цен на игровые консоли и IT-продукты: причины и прогнозы
КонсолиИгровые КонсолиЦены
📆5/22/2026 8:44 AM
📰ForbesRussia
67 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 54% · Publisher: 51%

В статье рассматриваются причины роста цен на игровые консоли, компьютеры и другие IT-продукты, а также прогнозы по срокам восстановления баланса между предложением и спросом.

В последние месяцы цены на игровые консоли , компьютеры и другие IT-продукты резко взлетели. В США цены на консоли Nintendo Switch 2, PlayStation и Xbox подорожали.

Компании Microsoft и Sony объяснили это повышением стоимости компонентов, таких как модули оперативной памяти. Apple свернула продажи самой дешевой комплектации Mac mini, а Nintendo предупредила о повышении цен на Switch 2 в сентябре. В апреле Apple предупредила о том, что дефицит микрочипов повлияет на стоимость продукции. В апреле Samsung предупредил о том, что кризис может усугубиться в 2027 году.

Нехватка модулей оперативной памяти, используемых в игровых консолях, компьютерах и других IT-продуктах, может продлиться до 2030 года. IT-гиганты активно инвестируют в инфраструктуру ИИ, чтобы удовлетворить растущие потребности в ней. В апреле Meta инвестировала в инфраструктуру ИИ, заключив соглашения по всей цепи поставок. SK Hynix, крупнейший производитель полупроводников, активно работает над ускорением темпов производства, но прогнозирует, что сравнять масштабы выпуска продукции со спросом удастся лишь к 2030 году.

В последние месяцы наблюдается рост цен на модули оперативной памяти, что повлияло на цены на игровые консоли, компьютеры и другие IT-продукты. Нехватка модулей оперативной памяти, используемых в игровых консолях, компьютерах и других IT-продуктах, может продлиться до 2030 года. IT-гиганты активно инвестируют в инфраструктуру ИИ, чтобы удовлетворить растущие потребности в ней

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ForbesRussia /  🏆 31. in RU

Консоли Игровые Консоли Цены Модули Оперативной Памяти Дефицит IT-Продукты Инфраструктура ИИ

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-22 11:43:53