Рост цен на игровые консоли и IT-продукты: причины и прогнозы

В статье рассматриваются причины роста цен на игровые консоли, компьютеры и другие IT-продукты, а также прогнозы по срокам восстановления баланса между предложением и спросом.

В последние месяцы цены на игровые консоли , компьютеры и другие IT-продукты резко взлетели. В США цены на консоли Nintendo Switch 2, PlayStation и Xbox подорожали.

Компании Microsoft и Sony объяснили это повышением стоимости компонентов, таких как модули оперативной памяти. Apple свернула продажи самой дешевой комплектации Mac mini, а Nintendo предупредила о повышении цен на Switch 2 в сентябре. В апреле Apple предупредила о том, что дефицит микрочипов повлияет на стоимость продукции. В апреле Samsung предупредил о том, что кризис может усугубиться в 2027 году.

Нехватка модулей оперативной памяти, используемых в игровых консолях, компьютерах и других IT-продуктах, может продлиться до 2030 года. IT-гиганты активно инвестируют в инфраструктуру ИИ, чтобы удовлетворить растущие потребности в ней. В апреле Meta инвестировала в инфраструктуру ИИ, заключив соглашения по всей цепи поставок. SK Hynix, крупнейший производитель полупроводников, активно работает над ускорением темпов производства, но прогнозирует, что сравнять масштабы выпуска продукции со спросом удастся лишь к 2030 году.

