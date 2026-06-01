Рост цен на автомобили в России: brands affected by Lada correction

Analysts report that five brands - Hongqi, Jaecoo, Omoda, Solaris, and VGV - saw price increases in the first half of May. Lada's correction affected commercial versions of its models, with some models seeing price hikes of up to 51,000 rubles, or a 3.3-3.4% increase. The Lada platform also saw a price increase of 48,000 rubles, or around 3.2-3.3%.

По данным аналитиков, в первой половине месяца (с 1 по 15 мая) рост цен зафиксирован у пяти брендов – Hongqi , Jaecoo , Omoda , Solaris и VGV .

Во второй половине мая изменения коснулись только одного производителя – Lada. Корректировка у Lada затронула прежде всего коммерческие версии моделей. Так, фургоны Lada Granta, за исключением исполнения с рефрижератором, подорожали на 51 000 руб. , что соответствует росту на 3,3–3,4%.

Бортовая платформа на базе «Гранты» прибавила 48 000. руб. , или около 3,2–3,3%. Закупки легковых автомобилей из Японии достигли максимального уровня с июля 2023 г. Поставки достигли 26 млн иен.

В долларовом эквиваленте объем импорта составил $162 млн. Это на 2% больше, чем в марте, и на 45% выше показателя 2025 г. Это самый высокий уровень в японской валюте с июля 2023 г. Россия входит в число крупнейших импортеров японских легковых автомобилей, занимая шестое место (2% от общего объема).

В первую пятерку входят США (35%), Канада (8%), Австралия (8%), Китай (6%) и Бельгия (4%). Также по 3% приходится на Германию и Тайвань. В Россию за январь – апрель 2026 г. импорт новых легковых автомобилей увеличился на 6% относительно такого же периода прошлого года и составил 112 300 машин (до трех лет). Наиболее часто из-за рубежа завозились бренды Geely (20%), Changan (8,5%), Volvo (7,5%), Geely Auto (7,5%), Chery (6,5%) и Brilliance (6%)





Vedomosti / 🏆 22. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hongqi Jaecoo Omoda Solaris VGV Lada Price Increase Commercial Versions Geely Changan Volvo Geely Auto Chery Brilliance

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aurus впервые откроет двери обновлённым Senat и Senat Long на ПМЭФ‑2026На ПМЭФ‑2026 российский бренд Aurus представит полностью обновлённые модели премиум‑класса Senat и Senat Long, а также анонсирует новые автомобили других отечественных марок, включая Volga, Jeland и Lada.

Read more »

Смертельное ДТП в Пермском крае: погибли трое детей и женщина-водительНа трассе Р-243 в Суксунском округе столкнулись грузовик и Lada Largus. Водитель тягача не учел дорожные условия, выехал на встречную полосу. В результате погибли четверо, в том числе трое детей. На месте работают спасатели.

Read more »