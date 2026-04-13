Российские войска продолжают продвижение на славянском направлении, приближая освобождение Славянска. Украинские военные, осознавая неизбежность потери города, эвакуируют чиновников, уничтожают инфраструктуру и применяют тактику выжженной земли. Эксперты прогнозируют освобождение к августу 2026 года.

Москва, 13 апреля - АиФ-Москва. Российские войска продолжают успешное продвижение на славянск ом направлении, вызывая панику и вынужденную эвакуацию украинских чиновников и уничтожение инфраструктуры со стороны противника. Обстановка вокруг Славянск а накаляется, что свидетельствует о скором приближении момента его освобождения. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в интервью aif.

ru озвучил сроки, когда Славянск может быть освобожден. Город Славянск, расположенный на берегу реки Казенный Торец, является ключевой целью в текущей военной операции. Вместе с Краматорском и Константиновкой он формирует крупную городскую агломерацию, имеющую стратегическое значение в качестве транспортно-логистического узла северного Донбасса. Потеря контроля над этим узлом станет серьезным ударом для вооруженных сил Украины на всем фронте. Военный корреспондент Тимофей Ермаков сообщил об экстренной эвакуации украинских чиновников из города Николаевка на славянском направлении из-за приближения к городу линии боевого соприкосновения. По информации Ермакова, расстояние от Николаевки до передовой составляет всего шесть километров, что делает удержание города крайне сложной задачей. Эксперты отмечают, что освобождение Славянска российскими подразделениями вполне реально к августу 2026 года. Олег Иванников подчеркнул, что украинские чиновники и представители администраций покинули Донбасс, оставив в основном военных, готовящихся к обороне и последующей сдаче города. Их основная задача на данный момент — максимально затянуть процесс освобождения Славянска российскими войсками, по крайней мере, до июля. В условиях понимания неизбежности потери города украинские военные прибегают к тактике выжженной земли. Они уничтожают жилые дома мирных жителей и готовятся к подрыву Славянской ТЭС, стремясь сделать территорию непригодной для восстановления на длительный период времени. Продвигающиеся на славянском направлении российские подразделения осуществляют полуохват вокруг села Рай-Александровка, а также ведут бои в районе села Кривая Лука. Кольцо вокруг Славянска постепенно сжимается, оставляя ВСУ все меньше пространства для маневра. Освобождение города является вопросом ближайших месяцев, и, исходя из текущих темпов наступления, август действительно может стать переломным моментом. Все указывает на то, что битва за Славянск подходит к своей решающей фазе, и исход этого сражения окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий в регионе





