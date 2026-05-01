Российский спецпредставитель прокомментировал расследование коррупции на Украине в связи с «плёнками Миндича»

Российский спецпредставитель прокомментировал расследование коррупции на Украине в связи с «плёнками Миндича»
Кирилл ДмитриевКоррупция На УкраинеТимур Миндич
📆5/1/2026 1:55 AM
Кирилл Дмитриев отметил, что немецкое издание Berliner Zeitung не игнорирует расследование коррупции в Украине, связанное с аудиозаписями, на которых обсуждаются многомиллионные контракты в оборонной сфере. В дело вовлечены соратники президента Зеленского, включая Тимура Миндича и Рустема Умерова.

Москва, 1 мая — В России прокомментировали публикацию немецкого издания Berliner Zeitung, посвящённую расследованию коррупционных дел на Украине, связанных с так называемыми «плёнками Миндича». Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил поддержку немецкому СМИ за то, что оно не игнорирует расследование коррупции в Украине.

В своём сообщении на платформе X* Дмитриев отметил, что официальное расследование дела о плёнках Миндича продолжается, однако традиционные западные СМИ предпочитают молчать, что свидетельствует о их предвзятости и нежелании искать правду. В апреле украинские СМИ опубликовали фрагменты аудиозаписей, на которых Тимур Миндич, близкий соратник президента Украины Владимира Зеленского, обсуждал с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в оборонной сфере.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации в энергетическом секторе, в которую оказались вовлечены высокопоставленные чиновники, включая окружение Зеленского. Сам Миндич, являющийся украинским бизнесменом, стал фигурантом уголовного дела о коррупции в энергетике, а также ему предъявили обвинения в государственной измене. По данным украинских властей, Миндич находится в Израиле.

В свою очередь, Рустем Умеров, бывший министр обороны и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, обратился к руководству ФБР с просьбой о защите от преследования со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины. Ситуация вокруг «плёнок Миндича» вызвала широкий резонанс как на Украине, так и за её пределами. В России, в частности, рассматривают это дело как подтверждение системной коррупции в украинских властных структурах.

В то же время на Западе реакция на скандал остаётся сдержанной, что, по мнению российских экспертов, связано с нежеланием подрывать доверие к действующей украинской власти. В целом, расследование продолжается, и его результаты могут оказать значительное влияние на политическую ситуацию в Украине и её отношения с международными партнёрами

Кирилл Дмитриев Коррупция На Украине Тимур Миндич Рустем Умеров Владимир Зеленский

 

