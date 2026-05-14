Роскачество: Грязь на бочке для разливного кваса — сигнал отказаться от покупки

При покупке разливного кваса из бочек на улицах российских городов стоит обращать внимание на ряд факторов, чтобы избежать покупки некачественного продукта. Основная проблема связана с несоблюдением недобросовестными продавцами санитарных норм при розливе, транспортировке и хранении. Также важно оценить условия продажи и проверить внешний вид бочки.

Роскачество : Грязь на бочке для разливного кваса — сигнал отказаться от покупкиПри покупке разливного кваса из бочек на улицах российских городов стоит обращать внимание на ряд факторов, чтобы избежать покупки некачественного продукта, рассказали в пресс-службе Роскачества.

В беседе с «Лентой.ру» специалисты дали важный совет. Они отметили, что основная проблема разливного кваса связана с несоблюдением недобросовестными продавцами санитарных норм при розливе, транспортировке и хранении.

«Квас — живой продукт, в котором продолжаются процессы брожения. При нарушении температурного режима или использовании грязного оборудования в бочке могут начать размножаться нежелательные микроорганизмы, включая дрожжи и плесень. В жаркую погоду, если бочка стоит на солнце, риск порчи напитка многократно возрастает», — сообщили в Роскачестве. Еще один важный момент — сама тара.

Многоразовые бочки требуют тщательной санитарной обработки после каждой партии. На практике соблюдение этого правила не всегда можно проверить. При этом внешний вид бочки, например, наличие ржавчины и грязи — очевидный сигнал отказаться от покупкиПеред покупкой эксперты рекомендовали оценить условия продажи. Они объяснили, что бочка должна быть установлена в тени или под навесом, а не под прямыми солнечными лучами.

«Напиток должны наливать в чистую одноразовую тару. Хороший напиток имеет прозрачный или слегка мутноватый цвет (естественная муть от дрожжей допустима, но не должна быть обильной), приятный хлебный аромат без кислых или затхлых нот. Если квас пахнет уксусом, тиной или плесенью — покупать его нельзя», — заключили специалисты.

Он напомнил, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере 45 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет





