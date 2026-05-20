Российские власти планируют расширить полномочия президента по использованию армии за границей

Согласно сопроводительной записке, законопроект предусматривает возможность привлечения ВС РФ с использованием вооружения для защиты граждан страны по решению президента. "Необходимые меры" для защиты россиян за границей также смогут применять органы госвласти страны в пределах своих полномочий.

Законопроект вносит поправки в федеральные законы"О гражданстве" и "Об обороне". Согласно сопроводительной записке, речь идет прежде всего о случаях, когда россиян Совместно с комитетом Совфеда по обороне и безопасности, сказано, что новый закон предусматривает"возможность привлечения ВС РФ с использованием вооружения для защиты граждан" страны по решению президента.

"Необходимые меры" для защиты российских граждан за границей также смогут применять и органы госвласти страны"в пределах своих полномочий". Российские власти решили расширить полномочия Владимира Путина по зарубежному использованию армии РФ после серии заявлений от нескольких стран НАТО, которые считают, что Кремль готовится к войне с одной или несколькими европейскими странами. Кремлю необходимо около года, чтобы накопить достаточно сил для"регионального конфликта" с участием НАТО. По оценке спецслужбы, целью такой кампании может стать не военное поражение альянса, а его"политический раскол".

В разведке не исключает, что с этой целью Россия может прибегнуть к ядерному шантажу. Украинские беспилотники сбивают в небе над странами Балтии. В Литве объявили воздушную тревогу. До этого - атака на Москву и Подмосковье, последствия которой в России запрещено показывать.

Кроме того, Россия начала ядерные учения - вместе с Беларусью. Киев объявил о разработке собственной корректируемой авиационной бомбы. følelse угрозы нападения России на НАТО остается реальной, считают эксперты, которые пытались смоделировать такую ситуацию. В ней они показали слабое место альянса на примере возможного сценария в Литве. Краткий обзор - в фотогалерее DW.

