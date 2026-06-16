Подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль запланированные районы Константиновки и окружили четыре подразделения противника в юго-западной части населенного пункта. Российские военные завершают зачистку этих районов и продолжают наносить огневое поражение по живой силе и укреплениям противника на северо-восточных окраинах.

Москва, 16 июня - АиФ-Москва. Подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль запланированные районы Константиновки и окружили четыре подразделения противника в юго-западной части населенного пункта.

Об этом в комментарии сайту телеканала «Звезда» сообщил командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис. В окружении в указанной части города оказались подразделения 100-й и 28-й бригад, а также 49-го отдельного штурмового батальона и 156-й бригады. Российские военные завершают зачистку этих районов и продолжают наносить огневое поражение по живой силе и укреплениям противника на северо-восточных окраинах. Артиллеристы успешно поражают бронированную и небронированную технику врага, а барражирующие боеприпасы «Ланцет» уничтожают бронеавтомобили с личным составом на северных подступах.

Попытки противника доставлять продовольствие и боеприпасы с помощью беспилотников и наземных роботизированных платформ регулярно пресекаются. Генерал-майор отметил, что командование ВСУ делает чрезмерную ставку на беспилотные системы и совершенно забывает о подготовке собственной пехоты. В то же время российские подразделения продолжают успешно действовать в ближнем бою и штурмовых операциях, демонстрируя превосходство в численности и подготовке пехотинцев. Грунис подчеркнул, что успешные штурмовые действия позволяют им надежно удерживать инициативу на данном направлении.

Завершение зачистки окруженных районов позволит окончательно закрепить контроль над ключевыми позициями в городе и лишить противника возможности маневра. Ранее комбат Задон назвал слабое место ВСУ в Константиновке. Оцените материал Обществ





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