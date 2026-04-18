Следственный комитет РФ считает, что командир 7-й бригады тактической авиации ВСУ Евгений Булацик* причастен к атаке на Брянск 10 марта, в результате которой погибли мирные жители. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Следственный комитет Российской Федерации установил причастность командира 7-й бригады тактической авиации Воздушных сил Украины имени Петра Франко, Евгения Булацика, к ракетной атаке на Брянск , произошедшей 10 марта 2026 года. В результате этого удара погибли восемь мирных жителей, а 55 человек, включая одного несовершеннолетнего, получили ранения различной степени тяжести. Сообщается, что ВСУ применили в атаке не менее 16 ракет Storm Shadow.

В настоящее время Евгений Булацик объявлен в международный розыск и заочно арестован. Следственный комитет РФ вынес в отношении него постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении террористического акта. По словам члена президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветерана спецподразделений полковника запаса Тимура Сыртланова, преступления, совершенные Булациком, не имеют срока давности. Он отметил, что в Российской Федерации уже заочно осуждены и находятся в розыске около тысячи украинских неонацистов и боевиков, обвиняемых в преступлениях против национальной безопасности страны. «Этот боевик является очередным напоминанием о преступлениях киевского режима, совершенных в отношении, в том числе, наших приграничных территорий. Данные преступления не имеют срока давности. Розыск этих боевиков ВСУ находится на особом контроле и в Следственном комитете, и в органах безопасности Российской Федерации», — подчеркнул Сыртланов. Он также добавил, что все военные преступники будут привлечены к ответственности по закону. «Работа следственных органов и служб безопасности Российской Федерации не останавливается ни на секунду. Все причастные к гибели российских военнослужащих, к атакам, в том числе, террористическим и диверсионным действиям на территории нашей страны, будут в обязательном порядке привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лучшим решением для Булацика будет его гибель от российского оружия в районе проведения специальной военной операции», — пояснил он. Стоит отметить, что в 2025 году Евгений Булацик уже был признан виновным в совершении 14 терактов на территории России. За эту серию преступлений он был приговорен к пожизненному заключению. При этом важно учитывать, что в Российской Федерации существуют списки лиц, признанных террористами и экстремистами, в которые Евгений Булацик включен. Таким образом, его действия рассматриваются не просто как военные преступления, но и как акты террористической деятельности, что влечет за собой максимально суровые меры правового воздействия. Проводимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направлены на полную идентификацию и привлечение к ответственности всех лиц, причастных к подобным преступлениям, вне зависимости от их места пребывания. Международное сотрудничество в таких случаях также играет важную роль, хотя и может быть осложнено текущей геополитической обстановкой. Подобные события подчеркивают необходимость постоянного совершенствования мер безопасности и правоприменительной практики в условиях современных вызовов. Работа правоохранительных органов и спецслужб остается приоритетом для обеспечения национальной безопасности и защиты граждан. Информация о причастности конкретных командиров к ракетным ударам по гражданским объектам является значимой для формирования полной картины событий и для дальнейших юридических последствий. Расследование подобных случаев требует тщательного сбора доказательств, проведения экспертиз и вынесения законных решений. В контексте текущей ситуации, важно отметить, что приговоры, вынесенные заочно, имеют полную юридическую силу на территории Российской Федерации и служат основанием для розыска и последующего задержания обвиняемых. Таким образом, ситуация с Евгением Булациком является одним из примеров последовательной работы российских правоохранительных органов по борьбе с преступлениями против гражданской инфраструктуры и мирного населения





