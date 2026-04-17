Посольство России в США с иронией отреагировало на ошибку главы Пентагона Ллойда Остина, который процитировал известную фразу из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», приняв ее за библейскую молитву.

Российское дипломатическое представительство в Вашингтоне обратило внимание на досадную ошибку, допущенную главой Пентагон а Ллойдом Остином во время его недавнего выступления. Речь идет о цитате, которую министр обороны США представил как отрывок из библейской молитвы. Однако, как стало известно ранее из сообщений средств массовой информации, данная фраза на самом деле происходит из культового фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

Дипломаты с присущей им иронией прокомментировали инцидент, указав на несоответствие роли главы оборонного ведомства страны. «Нам с вами нужно быть благодарными за то, что Пит Хегсет не полностью перевоплотился в Сэмюэля Л. Джексона. Сейчас Пентагон больше похож на обзорщика фильмов, чем на центр военной стратегии», — гласит публикация представителей российского диппредставительства. Посольство подчеркнуло, что подобная ситуация не могла не вызвать ироничную реакцию, проводя прямую параллель между выступлением Остина и образом персонажа, которого сыграл актер Сэмюэл Л. Джексон в кинокартине. Напомним, что Ллойд Остин во время своего выступления процитировал текст, который, как выяснилось, отсутствует в канонических библейских текстах. Эта речь в знаменитом фильме произносится персонажем по имени Джулс Уинфилд, хладнокровным наемным убийцей, которого блестяще воплотил на экране Сэмюэл Л. Джексон, непосредственно перед тем, как совершить расправу. Пользователи социальных сетей мгновенно отреагировали на «ляп» главы Пентагона, окрестив его не иначе как «библией от Квентина». В интернете царит волна шуток и ироничных комментариев, предполагающих, что американское военное ведомство, возможно, готовится к проведению военных операций по сценариям, вдохновленным творчеством режиссера Квентина Тарантино. Этот курьезный случай подчеркивает, насколько важно уделять внимание деталям и проверять источники информации, особенно когда речь идет о публичных выступлениях высокопоставленных лиц, представляющих интересы государства. Интересно, что сам Остин, похоже, не осознал сути своей ошибки, приняв вымышленный диалог из популярного фильма за духовное наставление. Тем не менее, реакция представителей российского дипкорпуса была весьма точной и меткой, отразив общее ощущение некоторого абсурда, возникшего в связи с этим инцидентом. Подобные ситуации, хоть и кажутся мелочами, могут иметь определенное значение в контексте межгосударственных отношений, особенно когда речь идет о тонкостях дипломатической коммуникации. Не исключено, что этот случай будет еще долго обсуждаться в экспертных кругах как пример неожиданного столкновения массовой культуры и официальной риторики. Военная стратегия и искусство кино, казалось бы, настолько далеки друг от друга, но в данном случае они оказались связаны самым причудливым образом. Умение шутить и иронизировать над собой, а также над ошибками других, является важным элементом дипломатии, и российское посольство продемонстрировало это в полной мере, ответив на выступление главы Пентагона. Данный инцидент также в очередной раз показал, насколько прочно кинематограф и его персонажи вошли в современную культуру, становясь частью общего информационного поля, в котором живут и действуют даже самые высокопоставленные лица. Возможно, это послужит уроком для американской стороны, и в будущем они будут более тщательно подходить к выбору цитат для своих публичных выступлений, избегая подобных казусов, которые могут быть истолкованы неоднозначно. Общий тон реакции российского дипломатического представительства был выдержан в рамках корректной дипломатической критики, но при этом содержал явный элемент сарказма, что подчеркнуло комичность ситуации. Это также говорит о том, что российская сторона внимательно следит за всеми публичными заявлениями и действиями американских официальных лиц, готовая оперативно реагировать на любые значимые события. Использование элементов поп-культуры в политических выступлениях, безусловно, может сделать их более запоминающимися для широкой аудитории, но, как показывает данный случай, оно несет в себе и определенные риски. Важно, чтобы такие цитаты были уместны, корректны и не вызывали недопонимания или, хуже того, осмеяния. В данном случае, очевидно, произошел именно второй вариант. Светская и политическая жизнь порой переплетаются самым неожиданным образом, демонстрируя, что границы между ними могут быть весьма условными. Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru





