Российские киберспортсмены тестируют новые коленные модули: доступные протезы для всех

В Москве прошел Открытый чемпионат по кибератлетике, где спортсмены из разных регионов России тестировали инновационные коленные модули. Новые протезы, производимые в России, оснащены микропроцессорами и искусственным интеллектом, обеспечивая плавность и безопасность ходьбы. Устройства доступны для граждан РФ бесплатно.

В Открытом чемпионате Москвы по кибератлетике приняли участие 324 спортсмена из 46 регионов Российской Федерации. Одним из ключевых моментов мероприятия стало тестирование усовершенствованного гидравлического коленного модуля, представленного компанией-производителем протезов. Участник чемпионата Дмитрий Фролов поделился своими впечатлениями в эфире телеканала Россия 24, подчеркнув значительные улучшения по сравнению с предыдущими моделями.

Новый модуль, оснащенный микропроцессором, является шагом вперед в области протезирования, обеспечивая пользователям более комфортное и безопасное передвижение. Дмитрий Фролов, уже имеющий опыт использования протезов, выиграл открытый чемпионат Москвы два года назад с модулем первого поколения. Сейчас он тестирует вторую версию, которая включает в себя ряд инноваций. \Отличительной особенностью нового коленного модуля является его способность к адаптации. Микропроцессор непрерывно анализирует данные о походке пользователя, такие как темп, тип поверхности и скорость движения. Это позволяет модулю автоматически подстраиваться под каждый шаг, обеспечивая плавность и естественность ходьбы. По словам Сергея Боирова, начальника отдела разработки электронных систем компании, в обновленной версии установлены датчики положения шарнира, а также датчик нагрузки, определяющий нагрузку на пятку и носок. Эти датчики собирают информацию, необходимую для анализа и прогнозирования намерений пользователя, что позволяет более эффективно управлять гидравликой коленного модуля. Ольга Ливерова, еще одна участница чемпионата и тестировщик, подтвердила высокое качество нового модуля. Она отметила удобство и безопасность использования, подчеркнув, что российский модуль не уступает импортным аналогам. Ольга имеет опыт использования различных протезов, включая немецкие и ирландские, что делает ее мнение особенно ценным. Компания-производитель планирует выпускать до полутора тысяч таких устройств ежегодно. \Руслан Саитгареев, руководитель компании, сообщил, что любой гражданин Российской Федерации с ограниченными возможностями может получить коленный модуль совершенно бесплатно, обратившись в Объединенный социальный фонд Российской Федерации. Это значительный шаг в обеспечении доступности современных технологий для людей с ограниченными возможностями. Новый российский коленный модуль обладает рядом преимуществ, в том числе корпус, изготовленный методом 3D-печати из уникального отечественного сплава, обеспечивающего высокую прочность и водостойкость. Внутри модуля интегрирован мини-компьютер, который способен анализировать движения с частотой более тысячи операций в секунду. Система искусственного интеллекта, встроенная в модуль, позволяет прогнозировать намерения пользователя относительно скорости передвижения, будь то медленная ходьба или быстрый бег. Ранее подобные коленные модули, оснащенные гидравликой и электроникой, производились за рубежом и стоили свыше двух миллионов рублей. Теперь Россия имеет возможность производить высокотехнологичные протезы, делая их доступными для своих граждан и снижая зависимость от импорта. Это способствует улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями, возвращая им мобильность и независимость





