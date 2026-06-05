Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 185 военнослужащих

Внешняя Политика News

Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 185 военнослужащих
РоссияКиевский РежимВоеннопленные
📆6/5/2026 11:23 AM
📰РИА Новости
87 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 55% · Publisher: 59%

Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 185 военнослужащих, взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 185 военнослужащих, взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

Это произошло после того, как в Киеве были освобождены 185 военнопленных ВСУ, которые были переданы российской стороне. В результате обмена были освобождены 185 военнослужащих из российской армии, которые находились в плену у киевского режима. После освобождения они получили необходимую психологическую и медицинскую помощь и будут доставлены в Российскую Федерацию для дальнейшего лечения и реабилитации. Это важный шаг в направлении нормализации ситуации на Донбассе и возвращения к мирному процессу.

Обмен военнопленными является важным шагом в направлении нормализации ситуации на Донбассе и возвращения к мирному процессу. Это показывает, что обе стороны готовы к диалогу и сотрудничеству для решения проблем, связанных с военнопленными. В результате обмена были освобождены 185 военнослужащих из российской армии, которые находились в плену у киевского режима. Это важный шаг в направлении нормализации ситуации на Донбассе и возвращения к мирному процессу.

Обмен военнопленными является важным шагом в направлении нормализации ситуации на Донбассе и возвращения к мирному процессу. Это показывает, что обе стороны готовы к диалогу и сотрудничеству для решения проблем, связанных с военнопленными. После освобождения они получили необходимую психологическую и медицинскую помощь и будут доставлены в Российскую Федерацию для дальнейшего лечения и реабилитации. Это важный шаг в направлении нормализации ситуации на Донбассе и возвращения к мирному процессу.

Обмен военнопленными является важным шагом в направлении нормализации ситуации на Донбассе и возвращения к мирному процессу. Это показывает, что обе стороны готовы к диалогу и сотрудничеству для решения проблем, связанных с военнопленными

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

РИА Новости /  🏆 16. in RU

Россия Киевский Режим Военнопленные Обмен Нормализация Ситуации На Донбассе

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Компания Boeing запустила производство самолёта F-47 для ВВС СШАКомпания Boeing запустила производство самолёта F-47 для ВВС СШАВВС США намерены закупить не менее 185 новых самолётов.
Read more »

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 185 на 185Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 185 на 185Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 185 на 185. Об этом 2 октября сообщили в Telegram-канале Минобороны России.«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих.
Read more »

Плесневелый 'Завтрак на траве'. Как Клод Моне выбрался из нищеты на вершину искусстваПлесневелый 'Завтрак на траве'. Как Клод Моне выбрался из нищеты на вершину искусства14 ноября исполняется 185 лет со дня рождения художника
Read more »

Стоимость американского «Золотого купола» выросла на 10 миллиардов долларовСтоимость американского «Золотого купола» выросла на 10 миллиардов долларовПрогнозируемая стоимость новой системы ПРО США 'Золотой купол' увеличилась до 185 миллиардов долларов.
Read more »

185 млн рублей отправят на лечение детей по итогам «СберПрайм Зелёного Марафона»185 млн рублей отправят на лечение детей по итогам «СберПрайм Зелёного Марафона»185 млн рублей отправят на лечение детей по итогам «СберПрайм Зелёного Марафона»
Read more »

Бойцы дома! 185 российских защитников освобождены из украинского пленаБойцы дома! 185 российских защитников освобождены из украинского пленаМинобороны России заявило о проведении масштабного обмена пленными. В результате договорённостей, достигнутых 5 июня, домой вернулись 185 российских бойцов. Стольким же украинским военнослужащим была предоставлена возможность отправиться на родину.
Read more »



Render Time: 2026-06-05 14:31:17