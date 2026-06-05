Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 185 военнослужащих, взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 185 военнослужащих, взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

Это произошло после того, как в Киеве были освобождены 185 военнопленных ВСУ, которые были переданы российской стороне. В результате обмена были освобождены 185 военнослужащих из российской армии, которые находились в плену у киевского режима. После освобождения они получили необходимую психологическую и медицинскую помощь и будут доставлены в Российскую Федерацию для дальнейшего лечения и реабилитации. Это важный шаг в направлении нормализации ситуации на Донбассе и возвращения к мирному процессу.

Обмен военнопленными является важным шагом в направлении нормализации ситуации на Донбассе и возвращения к мирному процессу. Это показывает, что обе стороны готовы к диалогу и сотрудничеству для решения проблем, связанных с военнопленными. В результате обмена были освобождены 185 военнослужащих из российской армии, которые находились в плену у киевского режима. Это важный шаг в направлении нормализации ситуации на Донбассе и возвращения к мирному процессу.

Обмен военнопленными является важным шагом в направлении нормализации ситуации на Донбассе и возвращения к мирному процессу. Это показывает, что обе стороны готовы к диалогу и сотрудничеству для решения проблем, связанных с военнопленными. После освобождения они получили необходимую психологическую и медицинскую помощь и будут доставлены в Российскую Федерацию для дальнейшего лечения и реабилитации. Это важный шаг в направлении нормализации ситуации на Донбассе и возвращения к мирному процессу.

Обмен военнопленными является важным шагом в направлении нормализации ситуации на Донбассе и возвращения к мирному процессу. Это показывает, что обе стороны готовы к диалогу и сотрудничеству для решения проблем, связанных с военнопленными





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Россия Киевский Режим Военнопленные Обмен Нормализация Ситуации На Донбассе

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