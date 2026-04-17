Российские военные уничтожили украинские командные пункты и укрытия под Харьковом

📆4/17/2026 3:35 AM
Российские операторы беспилотников группировки войск «Север» успешно поразили украинские пункты управления и укрытия с личным составом в Харьковской области. Это стало частью серии успешных операций российских войск, направленных на ослабление боеспособности ВСУ.

Российские военнослужащие добились значительных успехов в ходе проведения специальных военных действий, успешно ликвидировав ряд важных объектов Вооружённых сил Украины ( ВСУ ) в Харьковской области. Согласно официальному сообщению Министерства обороны Российской Федерации, удары были нанесены операторами беспилотных летательных аппаратов ( БПЛА ) из состава российской группировки войск «Север».

Эти действия являются частью комплексной стратегии, направленной на подавление вражеской активности и обеспечение безопасности российских границ. В ведомстве подчеркнули, что целью атаки стали пункты управления беспилотными системами, а также укрытия, где располагался личный состав украинских подразделений. Для нанесения огневого поражения расчёты российских операторов БПЛА применили современные средства, включая FPV-дроны, которые отличаются высокой маневренностью и точностью, а также ударные беспилотники, оснащённые системой сброса боеприпасов. Это позволило достичь максимальной эффективности при нейтрализации выявленных целей. Разведка сыграла ключевую роль в данной операции, своевременно выявив расположение точек запуска, пунктов управления дронами противника и укрытий с живой силой украинских войск. Такая координация между разведывательными подразделениями и ударными расчётами БПЛА обеспечивает высокую оперативность и результативность действий. Данный успех под Харьковом не является единичным случаем. Ранее уже поступали сообщения о ликвидации четырёх расчётов БПЛА противника, которые осуществляли обстрелы мирного населения Белгородской области. Эти действия украинских сил представляли собой прямую угрозу гражданскому населению и инфраструктуре приграничных регионов России, что требовало немедленного и решительного противодействия. Кроме того, российские военнослужащие в Запорожской области успешно ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины. Эти позиции, представлявшие собой хорошо оборудованные оборонительные сооружения, были ключевыми элементами украинской обороны в регионе. Их уничтожение существенно ослабляет возможности ВСУ по ведению оборонительных действий и создаёт предпосылки для дальнейшего продвижения российских войск. Все эти операции подчеркивают высокий уровень профессионализма, техническую оснащённость и эффективное взаимодействие российских вооружённых сил в ходе специальной военной операции. Действия военных направлены на достижение поставленных целей с минимальными потерями и максимальной эффективностью, обеспечивая безопасность граждан и защиту национальных интересов Российской Федерации. Подобные успехи свидетельствуют о планомерном и целенаправленном характере военных действий, направленных на демонтаж военной инфраструктуры противника и обеспечение безопасности на стратегически важных направлениях

