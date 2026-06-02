Российские минометчики уничтожили вражеские опорные пункты на гуляйпольском направлении. Оператор БПЛА с позывным Мороз рассказал, что четкое взаимодействие артиллеристов и "птичников" стало залогом быстрой победы российских войск и безвозвратных потерь для украинских боевиков.

Перебежки украинских боевиков были легко различимы с неба. Оператор нашей разведывательной "птички" сразу же выявил замаскированные украинские опорники в лесополосе на гуляйпольском направлении. Это работа как раз для минометчиков из 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток".

Координаты немедленно отправили на командный пункт к артиллеристам, а сразу после этого на головы вэсэушников обрушились снаряды. Обнаружить и обезвредить "Как только в лесополосе замечаем движение противника, сразу же докладываем на пункт управления и передаем координаты дальше по цепочке. В этот раз обнаружили перемещение "немцев" на участке, где работали вражеские средства РЭБ, что вызвало подозрения. Как правило, в таких местах у них располагаются позиции.

Сейчас пошла зелень, она густая, её много. Но от нас просто так не спрячешься. Соответственно, как только отправили данные, минометный расчет начал работу", - рассказал оператор БПЛА с позывным Мороз. Четкое взаимодействие артиллеристов и "птичников" давно уже стало залогом быстрой победы российских войск и безвозвратных потерь для украинских боевиков.

Этот эпизод не стал исключением. Ночь - время "сюрпризов" "Работаем напрямую: оператор БПЛА передает координаты мне, а я - наводчику. После захода солнца действовать нужно в два раза быстрее, но вместе с тем ночь - время урожайное. Вышли на позицию, навелись, отработали и свернулись.

Миномет - это как снайперская винтовка. Конечно же, уничтожаем не только опорные пункты. Вот совсем недавно была задача: воздушная разведка вскрыла подвоз боекомплекта и ротацию противника, эти цели мы отработали отлично", - пояснил командир минометного расчёта с позывным Ампер. Тут действительно можно согласиться с миномётчиком.

Ночью у них получилось в самом деле настрелять хорошую "добычу". Не только вражеские укрепления превратились в руины, но и очередная ротация украинской пехоты была сорвана





