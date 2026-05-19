Российские регионы оказывают денежное поощрение супругам на юбилеи, размер выплат может варьироваться

Российское законодательство не содержит единой федеральной нормы о денежном поощрении за продолжительный брак, поэтому регулирование данной сферы передано на региональный уровень. Опыт свидетельствует о разнообразии сумм и условий поощрения в разных регионах, что приводит к ситуации, когда супруги в одном регионе могут получить несколько тысяч рублей на 50-летие совместной жизни, а в другом - предусмотрен расширенный перечень юбилеев с нарастающими суммами.

В российском законодательстве нет единой федеральной нормы о денежном поощрении за продолжительный брак — регулирование данной сферы намеренно передано на региональный уровень, рассказала в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им.

Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.



Она пояснила, что\"субъекты России самостоятельно формируют условия, суммы и круг получателей. Именно поэтому в одном регионе выплата к 50-летию совместной жизни может составлять несколько тысяч рублей, а в другом — предусмотрен расширенный перечень юбилеев с нарастающими суммами.





Москва поощряет супругов начиная с 50-летия и продолжает при каждом последующем юбилее. Схожие программы работают в Московской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Ростовской, Нижегородской, Челябинской и Свердловской областях.



Обратите внимание, что в отдельных регионах к денежной выплате добавляются памятные медали или подарочные наборы, возможны льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг или путёвки в санатории. Кроме того, оба супруга обязаны быть зарегистрированы по месту жительства в том регионе, где предусмотрена мера поддержки, и иметь гражданство Российской Федерации.

Брак при этом должен быть непрерывным с момента регистрации, то есть не расторгавшимся и не признававшимся недействительным.



Заявление подаётся в течение года с даты юбилея через МФЦ, органы социальной защиты или на портале \"Госуслуги\". Из документов потребуются свидетельство о заключении брака, паспорта, подтверждение регистрации и банковские реквизиты для перечисления средств.



Получив поощрение к 50-летию, при следующем юбилее супруги получат только ту сумму, которая предусмотрена за новый рубеж, без прибавления предыдущей.

В ряде регионов выплата оформляется на одного из супругов, а дополнительные требования могут включать совместное проживание или отсутствие судимостей за умышленные преступления. \





