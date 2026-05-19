Head Topics

Российские регионы оказывают денежное поощрение супругам на юбилеи, размер выплат может варьироваться

Society News

Российские регионы оказывают денежное поощрение супругам на юбилеи, размер выплат может варьироваться
РоссияПоощрение СупругамСпособы Получения
📆5/19/2026 10:28 AM
📰RT на русском
85 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 58% · Publisher: 53%

Российское законодательство не содержит единой федеральной нормы о денежном поощрении за продолжительный брак, поэтому регулирование данной сферы передано на региональный уровень. Опыт свидетельствует о разнообразии сумм и условий поощрения в разных регионах, что приводит к ситуации, когда супруги в одном регионе могут получить несколько тысяч рублей на 50-летие совместной жизни, а в другом - предусмотрен расширенный перечень юбилеев с нарастающими суммами.

В российском законодательстве нет единой федеральной нормы о денежном поощрении за продолжительный брак — регулирование данной сферы намеренно передано на региональный уровень, рассказала в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им.

Г.В. Плеханова Ольга Чирикова. \n\nОна пояснила, что\"субъекты России самостоятельно формируют условия, суммы и круг получателей. Именно поэтому в одном регионе выплата к 50-летию совместной жизни может составлять несколько тысяч рублей, а в другом — предусмотрен расширенный перечень юбилеев с нарастающими суммами.

\n\nМосква поощряет супругов начиная с 50-летия и продолжает при каждом последующем юбилее. Схожие программы работают в Московской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Ростовской, Нижегородской, Челябинской и Свердловской областях. \n\nОбратите внимание, что в отдельных регионах к денежной выплате добавляются памятные медали или подарочные наборы, возможны льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг или путёвки в санатории. Кроме того, оба супруга обязаны быть зарегистрированы по месту жительства в том регионе, где предусмотрена мера поддержки, и иметь гражданство Российской Федерации.

Брак при этом должен быть непрерывным с момента регистрации, то есть не расторгавшимся и не признававшимся недействительным. \n\nЗаявление подаётся в течение года с даты юбилея через МФЦ, органы социальной защиты или на портале \"Госуслуги\". Из документов потребуются свидетельство о заключении брака, паспорта, подтверждение регистрации и банковские реквизиты для перечисления средств. \n\nПолучив поощрение к 50-летию, при следующем юбилее супруги получат только ту сумму, которая предусмотрена за новый рубеж, без прибавления предыдущей.

В ряде регионов выплата оформляется на одного из супругов, а дополнительные требования могут включать совместное проживание или отсутствие судимостей за умышленные преступления. \

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RT на русском /  🏆 17. in RU

Россия Поощрение Супругам Способы Получения Суммы И Условия Фундук Детективное Хобби

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Посол Рудаков: вероятность столкновения Израиля и Ливана — 50 на 50Посол Рудаков: вероятность столкновения Израиля и Ливана — 50 на 50Вероятность возникновения полномасштабного столкновения Израиля и Ливана из-за палестино-израильского конфликта — 50 на 50
Read more »

Врач Васильев перечислил неочевидные симптомы инфаркта миокардаВрач Васильев перечислил неочевидные симптомы инфаркта миокардаПризнаки инфаркта обычно проявляются у мужчин в возрасте 40–50 лет, у женщин — 50–60 лет.
Read more »

Экс-тренер «Спартака» оценил шансы команды на победу в Кубке РоссииЭкс-тренер «Спартака» оценил шансы команды на победу в Кубке РоссииЭкс-тренер «Спартака» Гладилин: шансы «Спартака» на победу в Кубке 50 на 50
Read more »

Стало известно, кто выигрывает от резкого падения курса доллараСтало известно, кто выигрывает от резкого падения курса доллараИнвестстратег Бахтин: 50% накоплений стоит хранить в рублях и 50% — в долларах
Read more »

Экономист оценил вероятность массового закрытия малого бизнеса в РоссииЭкономист оценил вероятность массового закрытия малого бизнеса в РоссииЩербаков оценил в 50 на 50 вероятность массового закрытия малого бизнеса в России
Read more »

Я мечтаю сыграть за Prime Squad. По УЗИ сухожилие здоровое, нет надрывов. Но есть боль». Шансы Слона вернуться после травмы сухожилияЯ мечтаю сыграть за Prime Squad. По УЗИ сухожилие здоровое, нет надрывов. Но есть боль». Шансы Слона вернуться после травмы сухожилияШансы Слона вернуться после травмы сухожилия – 50/50.
Read more »



Render Time: 2026-05-19 13:28:44