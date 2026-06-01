Российская армия продолжает уничтожать украинских боевиков в Константиновке. Военные эксперты отмечают, что штурмовые действия в городе идут по нарастающей. Помимо боев в городской застройке, большая часть которой уже перешла под контроль ударных подразделений группировки «Юг», сражения идут по флангам: Константиновка , по сути, в «клещах».

"Стоит обратить внимание на установление нашего огневого контроля над дорогой из Константиновки в Дружковку, — объясняет офицер-доброволец с позывным Шумный. — Теперь в город ни войти, ни выйти. Для ВСУ это может означать начало конца. Помимо дефицита боеприпасов, гарнизон ВСУ будет испытывать проблемы с продуктами, водой и медициной.

Сколько боевики смогут продержаться в таких условиях сложно представить, но срок явно уже не будет идти на месяцы. Удушение боевой логистики скажется в самом скором времени на гарнизоне ВСУ. Пока им везет. Продолжается период дождей и боевикам, думаю, удается накопить какое-то количество воды.

Но скоро наступит жаркое лето без осадков и вот тогда у ВСУ возникнут главные сложности". Статья по теме "Будет капитуляция". Жуткий клин под Запорожьем гонит ВСУ в клещи Кстати, как отметил доброволец, информация о бегстве из Константиновки украинских офицеров, бросивших на произвол судьбы свои подразделения, подтверждается, но вырваться из ада удалось единицам. Большая часть украинских военных была уничтожена удара FPV-дронов на выходе из города в сторону Дружковки.

Военные эксперты считают, что потеря Константиновки существенно ускорит продвижение российских войск на славянско-краматорском направлении. Бои в Днепропетровской области и колоссальные потери ВСУ Войска группировки "Восток" продолжают методично теснить противника в районах населенных пунктов Добропасово и Лесное, тем самым формируя петлю окружения вокруг позиций боевиков в Великомихайловке. Как отмечает военный эксперт Юрий Подоляка неподалеку от Лесного уже создан значительный и устойчивый плацдарм на северном берегу реки Волчья. Также военным экспертом отмечается, что близится к завершению сражение за освобождение населенного пункта Новоподгороднее.

Это даст возможность продвинуться в сторону села Межевого, которое является крайне важным логистическим узлом ВСУ в Днепропетровской области. Минобороны РФ в сводках из зоны СВО отмечает крайне высокое количество потерь со стороны ВСУ в живой силе. За сутки подразделениями группировки войск "Восток" уничтожено более 455 украинских солдат и офицеров. Сожжено и выведено из строя две бронемашины, семь автомобилей переднего края и 105-мм американская гаубица М101.

Сводки с передовой: сражение за Шевченко и бои в Купянске Войска российской группировки "Центр" уже ведут бои за освобождение села Шевченко на добропольском направлении. Уже полностью взята под контроль Васильевка, идет зачистка Родинского и продолжаются бои в Мирном. Таким образом, уже можно говорить об охвате Доброполья с юга. Ожесточенные бои идут также северо-восточнее Доброполья, в районе сёл Вольное и Кучеров Яр.

Потери украинских войск в зоне ответственности группировки "Центр" за сутки превысили цифру в 330 боевиков. Также уничтожено 12 единиц различной боевой техники и два артиллерийских орудия крупного калибра. Бои в Купянске, судя по всему, подходят к завершению. Российским войскам удалось взять под полный контроль "малое небо" и контролировать дронами все передвижения украинских военных, как на позициях, так и маршруты доставки боеприпасов и ротации войск.

Эксперты отмечают, что часть вражеских подразделений из Купянска могла быть переброшена на великобурлукское направление, которое для становится для Киева очередной смертельной проблемой. Срезав великобурлукский выступ, российская армия получат возможность начать подготовку к удару на Харьков с восточного фланга. Об этом рассказывает военный эксперт Геннадий Алехин. По его расчетам, что-то очень важное намечается и на липцовском участке линии боевого соприкосновения.

А это уже удар по Харькову с северного направления. Говорить о времени начала боев за Харьков пока преждевременно, но ситуация меняется на глазах и Харьков вскоре может стать главной целью группировки российских войск "Север"





