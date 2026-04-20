Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о готовности Вашингтона выйти за пределы лимитов СНВ-3, а также подчеркнул, что провокационные действия стран Запада вынуждают Москву принимать меры для обеспечения национальной безопасности.

Российская дипломатия выразила глубокую обеспокоенность недавними заявлениями представителей Соединенных Штатов, касающимися их готовности в кратчайшие сроки нарастить собственный ядерный потенциал, значительно превысив при этом установленные лимиты Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений ( ДСНВ ). Позицию Москвы озвучил заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков в рамках экспертной сессии международного клуба Триалог.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона тщательно проанализировала готовность Вашингтона не только выйти за рамки существующих соглашений, но и возобновить ядерные испытания, игнорируя нормы Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам Рябкова, подобные действия могут быть предприняты по первому указанию президента США, что создает крайне опасный прецедент для международной безопасности. В своем выступлении Сергей Рябков также акцентировал внимание на том, что США систематически уклоняются от обсуждения критически важного для России условия — обязательного включения Великобритании и Франции в любые потенциальные многосторонние переговоры по ядерной проблематике. Вашингтон, по мнению Москвы, не проявляет искреннего желания снижать конфликтный уровень, игнорируя комплексный характер факторов стратегической стабильности. Дипломат охарактеризовал американские предложения как носящие сугубо декларативный характер, направленные прежде всего на поиск легитимных оправданий для достижения решающего военного превосходства Соединенных Штатов и их союзников по Североатлантическому альянсу. Рябков напомнил, что совокупные военные возможности стран НАТО уже сейчас значительно превосходят потенциал любого другого государства, что делает гонку вооружений еще более деструктивной. Параллельно с этим, российское внешнеполитическое ведомство продолжает фиксировать тревожные тенденции в европейской политике. Заместитель главы МИД Александр Грушко предупредил, что планы Франции по размещению ядерных объектов на территории стран, формально не обладающих данным оружием, вынуждают Россию вносить соответствующие коррективы в планирование своей обороны, включая определение целей на случай эскалации конфликта. Мария Захарова, официальный представитель министерства, дополнила эту картину, указав на взрывной рост милитаристской риторики в Европе. По её словам, нынешнее поколение европейских политиков утратило исторически сложившийся разумный страх перед ядерным апокалипсисом, что на фоне инициатив по передаче ядерных технологий Украине создает беспрецедентные угрозы для глобального режима нераспространения. Россия призывает к взвешенному подходу и отказу от безответственных шагов, которые ведут мир к порогу неконтролируемого ядерного противостояния, подрывая основы международной стабильности, выстраивавшиеся десятилетиями после Второй мировой войны





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ядерное Оружие ДСНВ МИД РФ США Стратегическая Стабильность

United States Latest News, United States Headlines

