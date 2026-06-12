Россия считает, что военная биологическая деятельность США и их союзников вблизи российских границ представляет собой потенциальную угрозу национальной безопасности. Мария Захарова, официальный представитель Кремля, заявила об этом в интервью изданию «Известия’.

Россия рассматривает военно-биологическую деятельность США и их союзников вблизи российских границ как потенциальную угрозу национальной безопасности. Об этом 12 июня заявила «Известиям’ официальный представитель Кремля Мария Захарова.

Она назвала раскрывшееся вопиющим и недопустимым нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Захарова подчеркнула, что действия американско-украинской стороны наглядно продемонстрировали важность принятия безотлагательных шагов по созданию действенных механизмов по урегулированию таких ситуаций в будущем. Также она отметила, что разработку такого соглашения поддерживает подавляющее большинство государств — участников КБТО и с 2001 года блокируют США.

В США постепенно развивается сюжет, сравнимый по масштабам с ‘делом Эпштейна’ Офис главы американской нацразведки Тулси Габбард в тот же день обнародовал доказательства финансирования Соединенными Штатами более 120 биолабораторий в более чем 30 странах. В их число вошли сибирская язва, туляремия, туберкулез, африканская чума свиней, болезнь Ньюкасла, коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS), атипичная пневмония (SARS), вирус Марбург, вирус Эбола, лихорадка Ласса, чума и риккетсиозные инфекции.

Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко 27 мая рассказала, что у РФ имеется информация о разработке биологического оружия массового поражения, которое ведется при участии министерства здравоохранения Украины и американской финподдержке. Захарова в свою очередь за шесть дней до этого говорила что инициированное американской стороной расследование этого вопроса является первым шагом на пути к признанию проблемы и ее урегулированию





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