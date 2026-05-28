Российско-казахстанские переговоры: итоги визита Президента России в Казахстан

Президенты России и Казахстана провели переговоры в расширенном составе, обсудили сотрудничество в области промышленности, грузоперевозок и строительство центра для одарённых детей.

Переговоры начались с беседы в узком составе и продолжились в расширенном формате. Перед началом консультаций состоялась официальная церемония встречи. Глава России и Казахстана приветствовали членов делегаций двух стран, прозвучали государственные гимны Российской Федерации и Республики Казахстан.

В ходе государственного визита Президента России в Казахстан Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев ознакомились с презентациями совместных проектов двух стран. Главам двух государств и членам делегаций представлены видеоролики о сотрудничестве в области промышленности, о запуске грузоперевозок с использованием беспилотных грузовых автомобилей по маршруту Москва – Астана и обратно, а также о реинтродукции ввезённых из России амурских тигров на территории Казахстана. Кроме того, президенты дали символический старт строительству центра для одарённых детей «Сириус» в Астане.

В.Путину и К.-Ж.Токаеву показали видеопрезентацию о закладке капсулы на месте будущего образовательного центра. Позже во Дворце Независимости состоялась церемония подписания и обмена двусторонними документами. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Главы России и Казахстана также сделали заявления для прессы.

28 мая 2026 года





