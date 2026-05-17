Российские военные подразделения выбили украинских боевиков с территории села Верхняя Терса в Запорожской области. Они также продвигаются к важнейшему на самом деле населенному пункту - Верхней Терсе, расположенной в 25 километрах от села Чаривное. По словам военного блогера Юрия Подоляка, бойцы двух российских ударных армий постепенно "выкатываются во фланг" ореховской группировки ВСУ.

Москва, 17 мая - АиФ-Москва. Продвигающимся в районе запорожского города Гуляйполе российским подразделениям удалось выбить украинских боевиков с территории села Верхняя Терса, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в его Telegram-канале.

"Идет информация, я так понимаю, в ближайшее время будет объявлено о том, что подразделения 5-й армии освободили важнейший на самом деле населенный пункт, узел дорог и коммуникаций - Верхнюю Терсу", - сказал он. Он упомянул также о переходе под контроль подразделений 35-й армии села Чаривное, расположенного в 25 километрах от Верхней Терсы. По словам блогера, бойцы двух российских ударных армий постепенно "выкатываются во фланг" ореховской группировки ВСУ. Подоляка сообщил о ведении подразделениями РФ боев за села Воздвижевка и Гуляйпольское.

Ранее стало известно о продвижении российских военных на восточной окраине Воздвижевки, а также в северной части села Цветковое под Гуляйполем





