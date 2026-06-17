Российский режиссер Никита Михалков пишет сценарий будущего фильма с Сергеем Минаевым

Российский режиссер Никита Михалков рассказал в эксклюзивном интервью aif.ru, что пишет сценарий будущего фильма. "Мы пишем сценарий. И удивитесь, с кем. С Сергеем Минаевым", — рассказал Михалков, отвечая на вопрос, собирается ли он в ближайшее время вернуться к кинорежиссуре. Свое сотрудничество с Минаевым Никита Сергеевич определил как "лед и пламя" и "интересный симбиоз". Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герой Труда Российской Федерации, режиссер, народный артист РСФСР и художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова" Никита Михалков находится сейчас со своим коллективом на гастролях в Екатеринбурге. Сегодня зрители увидят спектакль "12", где мэтр — не только режиссер, но и исполнитель главной роли. Завтра, 18 июня, зрителям представят постановку "Перед рассветом". Спектакли покажут на сцене МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Как рассказали aif.ru организаторы, в свободной продаже билетов на спектакли не было. Все они были выкуплены компанией "Сима-ленд" для участников СВО, военных, медиков, учителей, многодетных. Так реализуется проект социально-культурной инициативы, который расширяет доступ жителей уральского региона к лучшим образцам современного российского искусства.

Российский режиссер Никита Михалков рассказал в эксклюзивном интервью aif.ru, что пишет сценарий будущего фильма .

"Мы пишем сценарий. И удивитесь, с кем. С Сергеем Минаевым", — рассказал Михалков, отвечая на вопрос, собирается ли он в ближайшее время вернуться к кинорежиссуре. Свое сотрудничество с Минаевым Никита Сергеевич определил как "лед и пламя" и "интересный симбиоз".

Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герой Труда Российской Федерации, режиссер, народный артист РСФСР и художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова" Никита Михалков находится сейчас со своим коллективом на гастролях в Екатеринбурге. Сегодня зрители увидят спектакль "12", где мэтр — не только режиссер, но и исполнитель главной роли. Завтра, 18 июня, зрителям представят постановку "Перед рассветом". Спектакли покажут на сцене МВЦ "Екатеринбург-Экспо".

Как рассказали aif.ru организаторы, в свободной продаже билетов на спектакли не было. Все они были выкуплены компанией "Сима-ленд" для участников СВО, военных, медиков, учителей, многодетных. Так реализуется проект социально-культурной инициативы, который расширяет доступ жителей уральского региона к лучшим образцам современного российского искусства





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Российский Режиссер Никита Михалков Сценарий Будущего Фильма Сергей Минаев Коллектив На Гастролях Спектакль \12\ Постановка \Перед Рассветом\

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