Роскачество становится соучредителем специализированного органа по валидации и верификации парниковых газов

Роскачество, ведущий российский орган по сертификации и контролю качества, становится соучредителем специализированного органа по валидации и верификации парниковых газов – ООО МИП «Национальный центр валидации и верификации экологической информации Института глобального климата и экологии’ (НЦВВЭИ ИГКЭ).

Роскачество стало соучредителем специализированного органа по валидации и верификации парниковых газов – ООО МИП «Национальный центр валидации и верификации экологической информации Института глобального климата и экологии’ (НЦВВЭИ ИГКЭ).

Об этом руководитель Роскачества Максим Протасов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) сообщил. Новая структура будет заниматься независимой экспертизой углеродной отчетности предприятий, климатических проектов и заявлений компаний о сокращении выбросов парниковых газов. Предполагается, что участие Роскачества усилит государственную составляющую системы климатической экспертизы и повысит доверие к экологической информации. Одним из ключевых направлений работы станет оценка углеродного следа продукции, услуг и производственных процессов.

Кроме того, центр будет проводить валидацию и верификацию выбросов парниковых газов в различных отраслях экономики, а также участвовать в экспертизе климатических проектов на всех этапах их реализации. В Роскачестве рассчитывают, что развитие национальной системы климатической верификации позволит российским компаниям подтверждать результаты климатических проектов и использовать соответствующие данные в отчетности об устойчивом развитии, а также при выпуске сертификатов происхождения зеленой энергии. Организация также намерена развивать международное сотрудничество в этой сфере.

В числе направлений работы заявлено участие в проектах по схеме CORSIA для международной авиации и продвижение российского органа валидации и верификации на зарубежных рынках. Роскачество уже имеет опыт оценки углеродного следа крупных мероприятий. В частности, организация участвовала в расчете выбросов Всероссийского молодежного экологического форума ‘Экосистема. Заповедный край’, выставки ‘Золотая осень – 2024’, а также проводила климатическую оценку ряда мероприятий Фонда Росконгресс.

В 2025 г. Международному форуму ‘Всемирный день качества’ впервые был присвоен статус углеродно-нейтрального мероприятия. В Роскачестве отмечают, что создание системы независимой климатической верификации должно способствовать реализации национальных целей по сокращению выбросов парниковых газов и развитию рынка климатических проектов в России





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