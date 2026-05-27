Российская журналистка Ксения Федорова, известная за ее критику западных санкций и пропаганду идей Кремля, продолжает работать в медиахолдинге Венсана Боллоре, который объединяет телеканал CNews, радиостанцию Europe 1, газету Journal du Dimanche и издательство Fayard. После закрытия ее телеканала RT France, Федорова вела переговоры с медиагруппой и стала работать в CNews, где комментирует международные новости и ведет свою еженедельную рубрику. Кроме того, она выпустила мини-сериал о православных храмах Европы и продолжает последовательно воспроизводить тезисы российских государственных медиа. Некоторые издания отмечают, что ее позиции в холдинге настолько сильные, что она может добиваться увольнения сотрудников. Однако, французские власти мало что могут сделать, так как нет доказательств того, что Федорова получает деньги от российских властей.

