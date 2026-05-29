Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Россия может разрешить операторам использовать частоты для сети 5G

Технологии News

Россия может разрешить операторам использовать частоты для сети 5G
5GРоссияОператоры Связи
📆5/29/2026 10:13 AM
📰
55 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 42% · Publisher: 51%

В России могут разрешить операторам использовать частоты для сети 5G, а не отводить отдельные для нее. Это позволит операторам активировать сеть 5G на базе существующей инфраструктуры уже через несколько дней после одобрения Роскомнадзора.

В России могут разрешить операторам использовать частоты для сети 5G, а не отводить отдельные для нее. Это позволит операторам активировать сеть 5G на базе существующей инфраструктуры уже через несколько дней после одобрения Роскомнадзора.

Эксперты предупреждают, что только запуска сетей на 5G не решит проблемы безопасности и качества связи, поскольку все еще придется использовать оборудование, разработанное зарубежными компаниями. В плане Госкомиссии по радиочастотам указано, что после запуска сети связи пятого поколения должна появиться в первых четырех региональных центрах к концу 2026 года, в будущем году 5G смогут пользоваться жители уже в 16 российских городов, а к 2035 году сеть должна заработать в 84 крупных населенных пунктах.

Предполагается, что доля российских радиоэлектронных средств в таких сетях к концу 2027 года будет не менее 1%, а коператоры должны будут полностью перейти на отечественное оборудование. На прошлом году на полях Петербургского международного экономического форума генеральный директор МТС Инесса Галактионова говорила о том, что запуска 5G операторы связи ждут с оптимизмом, и преимуществом России более позднее появление связи пятого поколения по сравнению с другими странами, потому что у наших специалистов будет возможность изучить международный опыт и чужие ошибки

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

 /  🏆 33. in RU

5G Россия Операторы Связи Частоты Сеть Связи Пятого Поколения

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-29 13:13:27