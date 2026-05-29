Россия может разрешить операторам использовать частоты для сети 5G

В России могут разрешить операторам использовать частоты для сети 5G, а не отводить отдельные для нее. Это позволит операторам активировать сеть 5G на базе существующей инфраструктуры уже через несколько дней после одобрения Роскомнадзора.

Эксперты предупреждают, что только запуска сетей на 5G не решит проблемы безопасности и качества связи, поскольку все еще придется использовать оборудование, разработанное зарубежными компаниями. В плане Госкомиссии по радиочастотам указано, что после запуска сети связи пятого поколения должна появиться в первых четырех региональных центрах к концу 2026 года, в будущем году 5G смогут пользоваться жители уже в 16 российских городов, а к 2035 году сеть должна заработать в 84 крупных населенных пунктах.

Предполагается, что доля российских радиоэлектронных средств в таких сетях к концу 2027 года будет не менее 1%, а коператоры должны будут полностью перейти на отечественное оборудование. На прошлом году на полях Петербургского международного экономического форума генеральный директор МТС Инесса Галактионова говорила о том, что запуска 5G операторы связи ждут с оптимизмом, и преимуществом России более позднее появление связи пятого поколения по сравнению с другими странами, потому что у наших специалистов будет возможность изучить международный опыт и чужие ошибки





