Российские власти предупреждают: к чему обратились миллионы россиян из-за клещей

Энтомолог Роман Хряпин объяснил, какие территории и в каких лесах наиболее опасны для встречи с клещами, а какие - безопасны. Эксперт также напомнил, что виды клещей, которые не боятся солнца, могут заразить боррелиозом

Москва, 20 мая - АиФ-Москва. Более 84 тысяч россиян с начала тёплого сезона обратились к врачам из-за укусов клещей. Где они подстерегают людей, а где риск столкнуться с этими существами минимален, объяснил aif.ru энтомолог Роман Хряпин.

"Клещи не бросаются, не прыгают, не бегают за человеком. Они сидят и ждут, когда человек дотронется до куста, травинки, и так они переползают. Клещи разных видов встречаются и в лесах, и в степи, и на лугах. Самые опасные, иксодовые клещи, которые переносят энцефалит, обитают в лесах в европейской части России.

Они предпочитают ельники с примесью берёз, осин, ольхи, так называемые еловые леса таёжного типа с сомкнутым пологом, который защищает их от прямых солнечных лучей, обеспечивает прохладу и относительную влажность. На таких территориях риск столкнуться с клещами очень велик. Они встречаются реже в дубравах, лиственных посадках. Сосновый бор с нечастой посадкой деревьев на песчаной почве — это, наверное, единственный тип леса, где, скорее всего, клещей не будет.

Риск минимален в посадках, где не сомкнуты кроны деревьев, то есть нет защиты от солнца и сохранения влаги. В жаркие летние месяцы численность клещей снижается, и их активность падает.. Речь идёт о продолжительных периодах сухой жары.. Лесные клещи чувствительны к потере влаги, и поэтому у них хорошо выражены летние диапаузы в самые сухие летние месяцы", — сказал Хряпин.

При этом эксперт отметил, что на лугах и в степях обитают виды клещей, которые не боятся солнца. Энцефалит они не переносят, но могут "наградить" другими заболеваниями, например боррелиозом.





